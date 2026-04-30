¿Y la convocatoria oficial? Memo Ochoa celebra que jugará su sexto Mundial… y luego se retira

Esta será la sexta Copa Mundial de la FIFA que jugará ‘Memo’ Ochoa con la Selección Nacional. (Foto: Cuartoscuro)

¿Hola y adiós? Guillermo ‘Memo’ Ochoa, el arquero mexicano que actualmente juega para el AEL Limassol FC, confirmó que es uno de los convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, tras su participación, se retirará.

Hasta el momento, únicamente se conocían los nombres de los futbolistas de la Liga MX llamados al Mundial 2026, ya que Javier ‘El Vasco’ Aguirre aún tiene un mes para completar la convocatoria y entregar la lista definitiva a la FIFA.

Los jugadores que completarán al conjunto nacional son aquellos que militan en clubes extranjeros, principalmente en Europa. Guillermo Ochoa era uno de los nombres que sonaba con más fuerza y fue él mismo quien confirmó la noticia antes del anuncio oficial.

Guillermo Ochoa se adelantó al anuncio oficial, pues reveló que sí será convocado al Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿‘Memo’ Ochoa es uno de los convocados al Mundial 2026?

Luego de una serie de rumores, la noticia fue compartida por el periodista italiano Fabrizio Romano en sus redes sociales, quien afirmó que el arquero jugará su sexta justa mundialista con el ‘Tri’.

“Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla”, indicó. La publicación fue compartida por el propio portero en sus redes sociales, confirmando la noticia.

Guillermo —quien ha jugado de forma consecutiva las Copas del Mundo con la Selección Nacional desde 2006— aseguró en una reciente entrevista con TUDN que aún tiene mucho que aportar al equipo dentro y fuera de la cancha.

“Estoy para pelear y voy a pelear por jugar. Me siento apto para poder aportar dentro de la cancha, porque creo que, a través de todos estos años, mis mejores momentos han sido dentro de la selección”, dijo.

Aunque desea estar en el campo, también afirmó que puede ser de ayuda para guiar a los jugadores más jóvenes sin importar su posición, ya que cuenta con una amplia experiencia en el futbol: “Si me toca jugar, estoy listo y, si no, también”.

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