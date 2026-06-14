‘Argentina pierde un faro’: Fallece Taty Almeida, una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo

Taty Almeida era una de las caras más reconocidas de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina.

Taty Almeida, activista argentina de derechos humanos y presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció este domingo a los 95 años, confirmaron sus familiares e integrantes de esa organización en comunicados oficiales.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, nació en 1930 y desde 1979 se incorporó a las Madres de la Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975 a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).

Su familia difundió un comunicado en el que confirmó su fallecimiento:

“A las 19:20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida. ¡30 mil detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre!”, en referencia a la cifra que se mantiene como reclamo de justicia y memoria por parte de los organismos de derechos humanos en el país suramericano.

Las Madres de la Plaza de Mayo es un movimiento que inició en 1977 para denunciar las desapariciones forzadas de la dictadura argentina. (Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una vertiente del movimiento originado creado a mediados de la década de 1970, despidió a su presidenta con el siguiente mensaje en Instagram: “Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida”.

“Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”, agregó este movimiento que sigue activo 50 años después.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, despidió a Almeida a través de su cuenta de X: “Luchadora incansable, que honraste la vida”. Hasta siempre, querida Taty”.

¿Quiénes son las Madres de la Plaza de Mayo?

Madres de Plaza de Mayo es un movimiento social que nació en abril de 1977. La desaparición de sus hijas e hijos en manos de la dictadura cívico-militar las llevó a salir a la calle en una búsqueda desesperada por encontrarlos.

Comenzaron a reconocerse en las salas de espera de comisarías, edificios gubernamentales, tribunales, iglesias y todo lugar a donde su búsqueda las llevara.

“Frente a las negativas oficiales, decidieron juntarse en la Plaza de Mayo para compartir información y diseñar estrategias colectivas de acción y denuncia. En un principio eran solo catorce mujeres”, explica el sitio web de la organización.

Taty, en una de sus últimas entrevistas para el medio Página 12, recordaba así su legado: “Somos ese grupo de mujeres que puso el cuerpo. Creo que hicimos lo que cualquier madre haría. Sabemos lo que es llevar nueve meses a un hijo para que te lo arrebaten así“.