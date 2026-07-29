¿Tu número está en la lista? Consulta qué terminaciones deben registrar su línea antes del 15 de agosto

Si aún no registras tu línea celular, revisa la fecha límite que te corresponde por terminación y evita la suspensión del servicio.

Tic-tac, tic-tac... ¿Ya registraste tu línea de celular? Luego de que el mes pasado el Gobierno de México ampliara el plazo para llevar a cabo el registro obligatorio de números de teléfono, algunas personas podrían perder su línea este próximo 15 de agosto.

El registro de números de telefonía celular continúa en el país, aunque ahora con un nuevo calendario escalonado que otorga una prórroga a millones de usuarios.

Cabe recordar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó el 25 de junio que las fechas límite dependerían del último dígito del número telefónico, una medida que busca incrementar la participación de los usuarios, ya que, según cifras del organismo, únicamente 43 por ciento de las líneas móviles activas han sido vinculadas hasta el momento.

Si tu número termina en 0, la fecha máxima es el 15 de agosto.

En el caso de quienes cuentan con un plan de pospago, no será necesario realizar un nuevo procedimiento, debido a que sus líneas ya están asociadas a la identidad del titular desde el momento en que contrataron el servicio.

Estas son las nuevas fechas para registrar tu línea

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Terminación 0: hasta el 15 de agosto .

hasta el . Terminación 1: hasta el 31 de agosto .

hasta el . Terminación 2: hasta el 15 de septiembre .

hasta el . Terminación 3: hasta el 30 de septiembre .

hasta el . Terminación 4: hasta el 15 de octubre .

hasta el . Terminación 5: hasta el 31 de octubre .

hasta el . Terminación 6: hasta el 15 de noviembre .

hasta el . Terminación 7: hasta el 30 de noviembre .

hasta el . Terminación 8: hasta el 15 de diciembre .

hasta el . Terminación 9: hasta el 31 de diciembre.

¿Por qué cambiaron la fecha?

Originalmente, el Gobierno federal había señalado que el plazo para registrar las líneas no sería modificado, al argumentar que la fecha límite estaba prevista en la legislación.

No obstante, la CRT anunció posteriormente una ampliación del calendario. Aunque el organismo no detalló las razones específicas de la decisión, la presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que las autoridades evaluaban el avance del proceso para determinar si era conveniente otorgar más tiempo a los usuarios.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

La CRT explicó que, una vez concluido el plazo correspondiente a cada terminación, la empresa telefónica deberá suspender la línea dentro de las siguientes 72 horas.

En caso de suspensión, el usuario únicamente podrá realizar llamadas a números de emergencia, como el 911 y el 089, además de otros servicios de atención ciudadana autorizados.

La autoridad también aclaró que, aun cuando la línea quede suspendida, los dispositivos seguirán recibiendo la alerta sísmica.

La Comisión reiteró que el procedimiento de vinculación no es realizado directamente por el Gobierno, sino por las compañías telefónicas, las cuales únicamente asocian el nombre y la CURP del titular con el número celular y eliminan cualquier otra información o imagen utilizada durante el proceso de registro.