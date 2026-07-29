‘Que la UNAM tome las medidas necesarias contra Territorium Life’, dice Sheinbaum por ‘trampas’ en examen

Sheinbaum destacó la importancia de que la UNAM tome las medidas necesarias contra la empresa Territorium Life, por el examen en línea.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que la UNAM tome las medidas necesarias contra la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026.

“Esperamos que esto se tome en cuenta y si hay algún problema en particular con la empresa, que se tomen las medidas que se tengan que tomar desde la propia universidad”, apuntó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

De esta forma, Sheinbaum reiteró el apoyo de su gobierno y de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la comisión formada por la Universidad Nacional Autónoma de México investigue las ‘trampas’ realizadas por aspirantes durante el examen en línea.

Sheinbaum pide dar certidumbre a los aspirantes de la UNAM

“No creo que haya habido mala intención de alguien. Aplicaron un examen sin los controles suficientes para que no hubiera trampa”, agregó.

Además, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado a que la polémica en la Universidad se resuelva lo antes posible para dar certidumbre a los aspirantes.

“Que esto no caiga en la falta de reconocimiento de la UNAM que es una gran institución y tenemos que cuidarla como país”, dijo la presidenta quien también es egresada de la Máxima Casa de Estudios.

¿Qué sabemos sobre la empresa Territorium Life que aplicó el examen en línea de la UNAM?

La relación entre la UNAM y la empresa Territorium Life evidenció las posibles fallas de seguridad y el posible uso de Inteligencia Artificial (IA) por los aspirantes quienes presentaron su examen de ingreso a licenciatura 2026.

Territorium Life recibió un contrato por adjudicación directa para la aplicación de la prueba en línea. Utilizó la plataforma EdTest.ia, que, según la empresa, cuenta con autenticación multifactor, reconocimiento facial continuo, grabación en tiempo real de video y audio, bloqueo del navegador durante la evaluación y detección de comportamientos inusuales.

Luego de darse a conocer dichas trampas, los aspirantes rechazados señalaron que hubo presuntas fallas como parte de los mecanismos de vigilancia en la plataforma para realizar la evaluación.

La compañía fue constituida en marzo de 2012 en Nuevo León y entre sus fundadores destacan Carlos Guillermo Elizondo, egresado del Tecnológico de Monterrey; y Gerardo de Jesús Sáenz, director ejecutivo y director de tecnología, respectivamente.

Territorium Life se especializa en evaluación digital y tecnología educativa. Según su descripción, tiene presencia en 15 países, con más de 12 millones de usuarios y una alianza con Microsoft.

Comisión de la UNAM emitirá posible resolución esta semana

La comisión encargada de revisar el proceso de ingreso a la licenciatura de la UNAM 2026 emitirá esta semana una recomendación, mientras analiza las demandas de aspirantes admitidos que protestaron por la suspensión de las inscripciones, ante denuncias de posibles trampas por uso de IA.

La Comisión trabajará “de manera inmediata” con la información entregada por la administración universitaria y solicitó a distintas instancias las evidencias que considera relevantes para su análisis, según precisó en un comunicado.

El órgano universitario, presidido por Eduardo Bárzana García, se declaró en sesión permanente para investigar lo ocurrido, proponer opciones sobre los pasos siguientes y aportar información útil que permita deslindar posibles responsabilidades.

El anuncio ocurre después de que familiares de estudiantes seleccionados por la UNAM pidieran respetar los resultados y los plazos establecidos en la convocatoria, al sostener que quienes aprobaron honestamente no deben perder su lugar por las irregularidades bajo investigación.

*Con información de EFE