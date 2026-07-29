Wall Street abre ‘sigiloso’ tras amenazas de Trump a Irán: ¿Cómo opera HOY?

El sentimiento de mercado refleja cautela entre los inversores, ante las últimas amenazas por parte del mandatario estadounidense hacia Irán, previo a que conozcan la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

El Dow Jones encabeza las pérdidas con 1.31 por ciento, en los 52 mil 50 enteros, seguido por el Nasdaq con 0.66 por ciento menos, en los 24 mil 715.07 puntos, y el S&P 500 con 0.47 por ciento a la baja, ronda en los 7 mil 394.24 enteros.

De acuerdo con analistas de GBM los inversionistas se preparan para una de las jornadas más importantes del año, marcada por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los resultados de Microsoft y Meta.

“La expectativa de un posible cambio en el tono del banco central mantiene la cautela, aunque el mercado todavía asigna una baja probabilidad a un alza en la tasa de interés de referencia”, abundaron.

Del lado de Europa el FTSE 100 de Londres es el único que avanza 0.21 por ciento, a 10 mil 891.66 unidades, aunque los descensos son de 1.37 por ciento para el IBEX 35 de España que opera en los 19 mil 462.90 puntos, el CAC 40 de Francia retrocede 0.57 por ciento, con 8 mil 410.15 enteros, y el DAX en Alemania con 0.01 por ciento menos, alcanza las 25 mil 491.30 unidades.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones negativas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, baja 0.74 por ciento, en los 66 mil 808.45 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.89 por ciento con mil 349.80 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) aumenta 6.54 por ciento y se ubica en los 84.46 dólares por barril, en tanto, el referencial Brent suma 6.70 por ciento, en los 89.72 billetes verdes por unidad.