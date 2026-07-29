Jueves caluroso en Nuevo León: Apodaca será la ciudad más cálida del estado este 30 de julio

El cielo estará mayormente despejado en la región. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un jueves 30 de julio muy caluroso.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 41°C en Apodaca, y las mínimas bajarán a 18°C en San Pedro Garza García. El cielo estará mayormente despejado en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Nuevo León?

Para Monterrey, el jueves se esperan temperaturas que varían desde una mínima de 19°C hasta una máxima de 37°C. Los vientos soplarán a 9 km/h. Se prevé un cielo despejado, lo que hará una jornada calurosa en la capital de Nuevo León.

San Pedro Garza García registrará temperaturas de 18°C a 35°C, con vientos de 9 km/h. Por su parte, en Guadalupe, el termómetro marcará de 20°C a 39°C. Los vientos soplarán a 10 km/h. Ambas ciudades tendrán cielos despejados.

¿Apodaca será la ciudad más cálida de Nuevo León?

Apodaca se espera como la ciudad con las temperaturas más altas, con mínimas de 21°C y máximas que alcanzarán los 41°C.

El viento soplará a 14 km/h. Esta variación térmica muestra cómo el calor se distribuirá de forma intensa en la zona metropolitana.

El pronóstico extendido para Nuevo León indica una persistencia de las altas temperaturas y condiciones mayormente secas.

No se esperan lluvias significativas en la Zona Metropolitana de Monterrey para los próximos tres días, lo que mantendrá el ambiente caluroso.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 30 de julio: Máxima de 37°C, mínima de 19°C, cielo despejado, viento de 11 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 37°C, mínima de 19°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 37°C, mínima de 20°C, cielo despejado, viento de 8 km/h.

En general, el fin de semana en Nuevo León mantendrá temperaturas máximas alrededor de los 37°C. Las mínimas subirán ligeramente para el sábado.

El cielo estará entre despejado y medio nublado, sin probabilidad de lluvia, lo que invita a tomar precauciones contra el calor.

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor en Nuevo León?

Ante estas condiciones de calor, es fundamental mantenerse hidratado. Se recomienda beber abundante agua, incluso si no se siente sed. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Use ropa ligera, de colores claros y manga larga, además de sombrero o gorra y gafas de sol. Aplique protector solar.

Si realiza actividades al aire libre, procure hacerlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar las horas de mayor radiación solar.

¿Hay alertas o información oficial del clima en Nuevo León?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León son las fuentes oficiales del clima.

Aunque las temperaturas serán muy altas, no hay alertas específicas por calor extremo para la zona. No se cuenta con datos de calidad del aire para este pronóstico.

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