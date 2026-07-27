¿Ola de calor en Nuevo León? Espera temperaturas que rozarán los 40 grados este martes 28 de julio

Así estará el clima en Nuevo León este martes 28 de julio.

El martes 28 de julio, el clima en Nuevo León presentará calor intenso y cielo despejado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las máximas alcanzarán los 40°C en Apodaca y las mínimas serán de 19°C en Monterrey. La región experimentará un día seco y sin lluvias.

Cielo despejado sobre Monterrey, Nuevo León, bajo un intenso calor.

¿Qué temperatura hará mañana en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para Monterrey, se esperan temperaturas de 19°C a 37°C. San Pedro Garza García, por su lado, registrará entre 18°C y 35°C. Ambas ciudades tendrán cielo despejado, pero San Pedro ofrecerá un ambiente un poco menos caluroso.

Guadalupe tendrá temperaturas de 20°C a 38°C. El calor será más intenso en Apodaca, con mínimas de 21°C y máximas de 40°C. Apodaca se perfila como la ciudad más cálida de la Zona Metropolitana de Monterrey, con vientos de 18 km/h.

¿Lloverá este martes en Nuevo León o hará viento?

El martes 28 de julio, la Zona Metropolitana de Monterrey tendrá cielo despejado, sin probabilidad de lluvias. El viento será moderado, con velocidades de 11 km/h en Monterrey y San Pedro. En Guadalupe, el viento alcanzará los 12 km/h, mientras que en Apodaca será de 18 km/h.

La humedad será mínima, con un 0% en todas las ciudades. Esta condición, sumada al calor, crea un ambiente muy seco. La ausencia de nubes y lluvias se debe a un sistema de alta presión que domina la región y mantiene el clima estable y caluroso en Nuevo León.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos 3 días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Martes 28 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 10 km/h.

Miércoles 29 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Jueves 30 de julio: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días es de cielos despejados y temperaturas elevadas. Mientras el monzón mexicano y canales de baja presión generarán lluvias en el noroeste del país, Nuevo León se mantendrá seco. La onda tropical número 21 y la inestabilidad atmosférica afectarán el sur y sureste de México, pero no la región local.

¿Qué precauciones tomar ante el calor de 40°C en Apodaca?

Ante el calor intenso, es crucial mantenerse hidratado y beber agua constantemente. Se debe evitar la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Niños y adultos mayores son más vulnerables, por lo que necesitan protección especial para prevenir golpes de calor.

Use ropa ligera de colores claros y un sombrero. Aplique protector solar con frecuencia. Mantenga su hogar fresco. Nunca deje a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, pues la temperatura sube muy rápido y es peligroso.

Fuente: CONAGUA

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.