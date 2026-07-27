Clima en Península de Yucatán: Prevé calor extremo y cielo despejado para este martes 28 de julio

Así estará el clima en Península de Yucatán este martes 28 de julio.

La Península de Yucatán se prepara para un martes 28 de julio con un clima predominantemente caluroso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que Mérida, Yucatán, alcanzará una temperatura máxima de 40.3°C. Las ciudades del Caribe Mexicano, como Cancún y Chetumal, experimentarán un ambiente más suave pero soleado. Se aconseja a la población tomar medidas ante el intenso calor.

Panorámica de la costa de Quintana Roo. Fuente: Agencia.

¿Qué temperatura hará en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, Yucatán, la temperatura actual es de 27.8°C. Se espera una mínima de 20.0°C y una máxima de 40.3°C. Los municipios principales de Mérida también experimentarán rangos similares, con temperaturas entre 19°C y 41°C. Estas condiciones señalan un día muy caluroso en el interior del estado, por lo que se pide a la ciudadanía estar alerta.

Las ciudades de Quintana Roo presentarán un clima más templado. Cancún y Chetumal esperan mínimas de 24.7°C y máximas de 31.7°C. En Tulum, los termómetros marcarán entre 23.3°C y 32.7°C, mientras Playa del Carmen tendrá un rango de 23.3°C a 33.3°C. La diferencia de calor entre Yucatán y el Caribe Mexicano será notable.

¿Habrá lluvias este martes en Península de Yucatán?

Para este martes, la probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán es muy baja. Mérida se mantendrá con un cielo despejado. Cancún, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de un cielo poco nuboso, mientras Tulum presentará condiciones medio nubladas. No se esperan precipitaciones importantes, lo que permitirá un día soleado en la mayor parte de la región.

El viento será moderado en la región. Mérida registrará vientos de 12 km/h, mientras Cancún y Chetumal tendrán 14 km/h. Tulum experimentará vientos de 12 km/h y Playa del Carmen de 10 km/h. Estas brisas ayudarán a mitigar el calor, especialmente en las zonas costeras. El cielo estará mayormente despejado o con poca nubosidad, asegurando un día soleado.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 28 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 10 km/h.

Miércoles 29 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Jueves 30 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor seguirá siendo una constante. El miércoles 29 de julio, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 41°C, con cielos despejados. Para el jueves 30 de julio, aunque las máximas se mantendrán en 40°C, podría haber un cielo medio nublado. La Península de Yucatán continuará con un ambiente cálido y soleado.

¿Cómo protegerse del calor de 40°C en Yucatán?

Ante las altas temperaturas, es crucial proteger la salud. Se recomienda beber agua constantemente para evitar la deshidratación. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental. Buscar la sombra y usar ropa ligera, de colores claros, también ayudará a mantener el cuerpo fresco. La prevención es la mejor herramienta contra el calor.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar protector solar con un factor alto y sombreros o gorras. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas deben extremar precauciones, permaneciendo en lugares frescos y ventilados. Estar atentos a cualquier síntoma de golpe de calor es importante. La preparación adecuada hará la diferencia en este día caluroso.

Fuente: CONAGUA.

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