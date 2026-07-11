Reconocen a Quintana Roo por trabajo coordinado en seguridad con autoridades de Estados Unidos

La gobernadora Mara Lezama durante el encuentro con integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que sostuvo un encuentro con integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, con quienes revisó los avances en materia de seguridad y los mecanismos de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal señaló que durante la reunión se fortalecieron los acuerdos de colaboración binacional con el objetivo de mejorar las acciones para combatir la delincuencia y reforzar las condiciones de seguridad en la entidad.

Lezama destacó que, en el marco de este encuentro, Quintana Roo recibió un reconocimiento por los resultados obtenidos mediante el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad.

De acuerdo con el mensaje de la gobernadora, este reconocimiento refleja los esfuerzos conjuntos para “fortalecer la paz y la seguridad de las y los quintanarroenses, así como de quienes visitan nuestro estado”, una entidad con alta actividad turística y presencia de visitantes internacionales.

La mandataria estatal afirmó que la seguridad requiere de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y organismos internacionales, por lo que aseguró que su administración continuará impulsando la cooperación con autoridades extranjeras.

“En Quintana Roo sabemos que la seguridad se construye en equipo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación binacional para combatir la delincuencia y proteger a nuestras familias y visitantes.”, expresó la gobernadora.