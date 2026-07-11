¿Qué sabemos de la muerte de Jayden Adams? Abren investigación tras su fallecimiento

Jayden Adams era una de las figuras del Mamelodi Sundowns y pieza clave de la Selección de Sudáfrica. (Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT)

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams conmocionó al futbol internacional apenas unas semanas después de su participación en el Mundial 2026. El mediocampista de 25 años fue encontrado sin vida en Ciudad del Cabo, mientras que la Policía de Sudáfrica confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa del fallecimiento ni han informado si existe participación de terceros. Tanto la policía como el Gobierno sudafricano solicitaron evitar cualquier tipo de especulación mientras concluyen las diligencias.

Jayden Adams estuvo en el partido inaugural del Mundial 2026 contra México [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué se sabe de la muerte del futbolista Jayden Adams?

La Policía de Ciudad del Cabo Central informó que abrió una investigación judicial tras localizar el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una propiedad ubicada en Military Road, en Schotsche Kloof, durante la mañana del sábado 11 de julio.

De acuerdo con el capitán Van Wyk, portavoz de la Policía de la provincia de Cabo Occidental, los agentes encontraron el cadáver alrededor de las 11:06 horas, tiempo local.

“Se ha abierto una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años de edad en una localidad de Military Road, Schotsche Kloof. Se están investigando las circunstancias que rodean el incidente”, declaró Van Wyk.

Hasta ahora, la policía no ha informado la causa de la muerte ni ha precisado si el caso corresponde a un homicidio, un accidente o una muerte por causas naturales. Tampoco se han dado a conocer resultados de la autopsia ni de los peritajes.

Tras confirmarse el fallecimiento, el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó sus condolencias a la familia del futbolista y pidió prudencia mientras concluye la investigación.

“Aún no se confirman las causas de la muerte de Jayden, y deseo hacer un llamado a los medios de comunicación y al público para que actúen con moderación y se abstengan de especular, mientras se les da a su familia y al Mamelodi Sundowns el espacio y privacidad que necesitan en este momento tan difícil”.

El funcionario reiteró que cualquier información oficial sobre el caso será comunicada por las autoridades correspondientes una vez que existan resultados de la investigación.

¿Quién era Jayden Adams, el jugador de la selección de Sudáfrica?

Jayden Adams nació el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo. Inició su formación futbolística en la academia del Stellenbosch FC y, en 2020, se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional.

Después de cinco años con el Stellenbosch, el mediocampista fue fichado por el Mamelodi Sundowns en enero de 2025 con un contrato por tres años y medio.

Durante su paso por el club se consolidó como uno de los centrocampistas con mayor proyección del futbol sudafricano y contribuyó a la conquista de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Dicho campeonato le permitió disputar con el Mamelodi Sundowns el Mundial de Clubes 2025, donde enfrentó a equipos como el Borussia Dortmund de Alemania y el Fluminense de Brasil.

Su crecimiento con el club le abrió las puertas para formar parte de la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026.

Adams disputó los tres partidos de Sudáfrica en la Copa del Mundo y fue titular en dos de ellos. Su debut llegó frente a la Selección Mexicana en el partido inaugural celebrado en el Estadio Ciudad de México, donde los ‘Bafana Bafana’ cayeron por marcador de 2-0.

Posteriormente, inició el encuentro ante República Checa, que terminó con empate 1-1. Ese compromiso tuvo un significado especial para el mediocampista, pues lo disputó apenas un día después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. A pesar del momento personal, decidió permanecer con la concentración de la selección nacional.

Su último partido como futbolista fue la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, duelo en el que ingresó de cambio y con el que Sudáfrica aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Después ya no tuvo actividad en la eliminación frente a Canadá.