México concluye misión humanitaria en Venezuela: Agrupación ‘Yumare’ recuperó 92 cuerpos en 15 días

Claudia Sheinbaum reconoce a la misión 'Yumare' por labores de rescate en Venezuela. (EFE)

La misión mexicana de ayuda humanitaria ‘Yumare’ recuperó 92 cuerpos y rescató con vida a dos personas tras los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, informó el Gobierno de México.

El agrupamiento ‘Yumare’ de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrado por 264 elementos y 18 binomios caninos, participó en las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria desplegadas después del sismo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la misión se extendió durante 15 días, con jornadas superiores a las 24 horas.

El agrupamiento también realizó 2 mil 59 consultas médicas y rescató a dos perros durante las operaciones de búsqueda y recuperación.

Durante una ceremonia de reconocimiento al personal que participó en las labores de rescate, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la misión reflejó el carácter solidario y humanista de México, al sostener que “esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás”.

“Su misión fue también un mensaje para el mundo, un mensaje de que la cooperación entre las naciones sigue siendo posible”, expuso al recibir al agrupamiento en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía.

Además de las tareas de rescate, México envió más de 70 toneladas de ayuda humanitaria mediante un puente aéreo integrado por ocho vuelos y dos buques de la Secretaría de Marina.

Asimismo, distribuyó más de 13 toneladas de medicamentos, instaló ocho plantas de energía y realizó una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil.

Durante el acto, el comandante del agrupamiento entregó a Sheinbaum una carta de agradecimiento de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con la condecoración ‘Héroe de Venezuela de Primera Clase’, el máximo reconocimiento que ese país otorga por acciones de asistencia y ayuda humanitaria.

Trevilla destacó que, desde 1996, México realizó 98 misiones internacionales de ayuda humanitaria en 30 países.

El último balance oficial elevó a 4 mil 333 la cifra de cuerpos recuperados tras los dos terremotos en Venezuela y mantuvo en 16 mil 740 el número de personas lesionadas.

Además, 17 mil 907 personas permanecen sin vivienda y 86 mil 794 familias recibieron asistencia, según el Gobierno venezolano.