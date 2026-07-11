Para tener contento a Trump: Canadá compartirá con EU ingresos del peaje de un puente internacional

Estados Unidos y Canadá abrirán el 27 de julio el Puente Internacional Gordie Howe (Foto: X / Gordie Howe International Bridge)

Estados Unidos y Canadá abrirán el 27 de julio el Puente Internacional Gordie Howe, que conecta Detroit con Windsor, Ontario, luego de que el gobierno canadiense aceptó entregar a Estados Unidos una parte de las ganancias netas obtenidas por el cobro de peajes, según funcionarios familiarizados con el acuerdo.

El pacto pone fin a un tenso enfrentamiento entre ambos socios comerciales.

Canadá financió la construcción del puente, con un costo de 6 mil 400 millones de dólares canadienses (unos 4 mil 500 millones de dólares estadounidenses), sobre el río Detroit, tras años de oposición por parte de los propietarios del ya existente Puente Ambassador, quienes recientemente realizaron una importante donación a un grupo político alineado con el presidente Donald Trump.

¿Cuánto dinero le tocará a Trump?

Como parte del acuerdo, Canadá compartirá el equivalente a la mitad de las ganancias operativas, una vez descontados los gastos de operación, y destinará esos recursos a un fondo de desarrollo regional administrado por Estados Unidos, señalaron los funcionarios, quienes solicitaron el anonimato para revelar los detalles del convenio.

Los funcionarios precisaron que el texto original del acuerdo —suscrito únicamente entre Canadá y el estado de Michigan— no será modificado.

En un comunicado, el gobierno canadiense indicó que la Autoridad del Puente Windsor-Detroit también trabajará de manera conjunta con el gobierno estadounidense en los ajustes a las tarifas de peaje, buscando el consentimiento de Washington para determinados cambios que no respondan a condiciones de mercado, aunque no ofreció más detalles.

El comunicado agrega que el acuerdo contempla la creación de un fondo de desarrollo económico por 15 años, financiado con una parte de las utilidades generadas por la operación del puente. De acuerdo con un funcionario estadounidense, ese fondo será administrado por Estados Unidos.

Se mantiene el acuerdo original

Según las condiciones originales, Canadá cobraría los peajes hasta recuperar el costo de construcción del puente; posteriormente, los ingresos serían repartidos en partes iguales. La propiedad de la infraestructura corresponde de manera conjunta a Michigan y Canadá.

Aunque ese acuerdo no será modificado, algunos funcionarios explicaron que Canadá aceptó celebrar un convenio paralelo con Estados Unidos para reasignar una parte de los ingresos iniciales provenientes de los peajes.

Si bien el anuncio del gobierno canadiense no detalla todos los aspectos del arreglo, la información proporcionada por funcionarios sugiere que Michigan y Canadá seguirán compartiendo los ingresos una vez recuperada la inversión, y que el acuerdo paralelo anunciado el viernes no afectará la participación que eventualmente recibirá el estado de Michigan.

Trump celebra acuerdo con Canadá

En una publicación en Truth Social, Trump aseguró que el nuevo convenio representa “un acuerdo mucho mejor para Estados Unidos” y afirmó que, gracias a ello, el puente abrirá el próximo 27 de julio.

El proyecto tenía previsto inaugurarse en junio, pero la apertura fue pospuesta tras la intervención del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien impulsó una renegociación para obtener una mayor participación en los ingresos por peaje.

Además, Estados Unidos deberá aprobar aquellos ajustes a las tarifas de peaje que superen el 10 por ciento, señalaron algunos de los funcionarios consultados. El acuerdo fue resultado de dos semanas de intensas negociaciones entre representantes de ambos gobiernos.

Previamente, la oficina de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, confirmó que el acuerdo había sido concluido.

“El Puente Internacional Gordie Howe siempre ha sido un gran acuerdo para nuestro estado. Me enorgullece haber luchado por su apertura y felicito a mis socios que han trabajado durante años en este tema”, señaló Whitmer en un comunicado difundido el viernes.

Por su parte, Mike Rogers, candidato republicano al Senado por Michigan, informó en redes sociales que habló con Lutnick y aseguró que el puente abrirá “pronto”.

La elección al Senado en ese estado es considerada una de las principales oportunidades para que el Partido Republicano gane un escaño en este ciclo electoral.

Lutnick considera que el proyecto del puente es un asunto independiente de las negociaciones comerciales en curso.

El presidente Trump decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y en su lugar optó por activar un proceso que dará paso a revisiones anuales de sus términos.