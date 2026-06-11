¿Qué pasó con el puente Gordie Howe? Canadá y EU frenan su apertura por ‘asuntos pendientes’

Canadá y Estados Unidos posponen apertura de uno de sus proyectos fronterizos más importantes. EFE

La apertura de un puente entre Canadá y Estados Unidos sobre el río Detroit, que el presidente Donald Trump había amenazado previamente con bloquear, se retrasó este jueves debido a “asuntos pendientes”.

En un comunicado difundido antes de una ceremonia de corte de cinta prevista para el viernes en el puente, la Autoridad del Puente Windsor-Detroit señaló que “Canadá y Estados Unidos han acordado retrasar la apertura del puente, tomándose el tiempo necesario para resolver cualquier asunto pendiente”. No dio detalles sobre cuáles son.

¿Por qué se retrasó la apertura del Puente Internacional Gordie Howe?

E​l Puente Internacional Gordie Howe, de propiedad conjunta de Canadá y Michigan, iba a ser abierto al tráfico más adelante este mes.

Pero la apertura del puente había permanecido en duda durante meses después de que Trump, exigiera en febrero que Canadá cediera al gobierno federal de Estados Unidos al menos la mitad de la propiedad del puente y aceptara otras exigencias no especificadas, en una de sus muchas arremetidas por asuntos de comercio transfronterizo.

Funcionarios de Michigan y la Casa Blanca habían estado en contacto durante meses sobre el puente después de la publicación de Trump, con el entendimiento de que la apertura seguiría adelante el viernes.

Las invitaciones para la apertura del puente se enviaron esta semana tras una conversación entre la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Pero desacuerdos internos dentro del gobierno de Trump pusieron esos planes en duda mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se opuso a la apertura, según dos personas con conocimiento del asunto que insistieron en el anonimato para hablar de las conversaciones privadas.

Incluso con el retraso, los funcionarios se mantuvieron optimistas de que el puente —un proyecto de aproximadamente 4 mil 400 millones de dólares— será inaugurado.

No hay ningún gran drama. Si tarda un poco más, tardará un poco más, pero esto beneficiará a canadienses, estadounidenses, empresas, turistas y residentes durante décadas y décadas”, declaró Carney al entrar al Parlamento.

Las invitaciones para la apertura del puente se enviaron esta semana tras una conversación entre la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.