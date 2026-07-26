Atentado en marcha del Orgullo de Berlín deja un muerto y 29 heridos: Alemania lo califica como terrorista

El atacante terminó estrellando su camioneta contra un árbol. La policía lo identificó como Abdul Ballout. (Foto: EFE)

Un sujeto a bordo de una camioneta atropelló de manera deliberada a los asistentes de la marcha del Orgullo en Berlín, Alemania, que dejó hasta el momento una persona muerta y al menos 29 heridos.

Los investigadores alemanes buscaban este domingo al hombre que embistió a una multitud con su camioneta cerca del festival del Orgullo de Berlín, matando a una persona e hiriendo a muchas más, antes de aparentemente apuñalar a otras con un machete en un aparente acto de terrorismo islámico.

Las autoridades emitieron el domingo una orden de búsqueda y advirtieron a la población que evitara acercarse a Abdul Ballout, un ciudadano alemán con raíces libanesas, señalando que podría estar armado y ser peligroso.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt, situando el número total de heridos en 29.

Ashley Jump, una residente del Reino Unido de 26 años, había viajado a Berlín para el desfile del Orgullo del sábado 25 de julio, pero se había ido de las celebraciones antes del ataque. Regresó el domingo para dejar flores en un memorial cerca de la escena del crimen en apoyo de la comunidad LGBTQ+.

“No nos borrarán nunca, nunca desapareceremos”, declaró. “Mientras la humanidad ha existido, hemos existido. Y mientras la humanidad exista, existiremos. No nos eliminarán”.

¿Quién es el responsable del atentado en Berlín?

Dobrindt indicó que el sospechoso ya había llamado la atención de las autoridades en el pasado debido a numerosos delitos anteriores, de los que no dio detalles, y también por “radicalización y pertenencia al entorno islamista” en la capital alemana.

Señaló que Ballout nació en Alemania y que su madre fue naturalizada en 2002 — tres años antes de que él naciera. El sujeto, añadió, había sido condenado en Berlín en el pasado, aunque no especificó por qué. Dijo que se le había impuesto una pena suspendida de un año y 10 meses.

La policía realizó operativos en la ciudad mientras buscaba al sospechoso, incluyendo un registro en un apartamento en el distrito berlinés de Schöneberg en las primeras horas del domingo, aunque la policía dijo que no encontró a nadie allí.

Agentes de policía y personal de seguridad trabajan cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas durante un atropello múltiple en Berlín. (Foto: EFE/Clemens Bilan) (CLEMENS BILAN/EFE)

¿Cómo fue el atropellamiento masivo en el Orgullo de Berlín?

Según la policía, una camioneta blanca entró en el parque Tiergarten alrededor de las 10 de la noche y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol.

La fiesta de clausura del festival del Orgullo, conocida como Día de la Calle Christopher, se celebraba en ese momento junto a la puerta de Brandeburgo, a poca distancia. La fiesta siguió a un desfile con unas 80 carrozas que había recorrido el centro de Berlín.

El ataque no ocurrió en el festival, a lo largo de su ruta ni en la fiesta de clausura. Más bien, la violencia tuvo lugar a unos cientos de metros de distancia en un camino en el parque Tiergarten. La camioneta embistió a una multitud que probablemente era una mezcla de asistentes al festival y otros residentes locales o visitantes.

La policía señaló que una mujer murió. El servicio de bomberos de Berlín apuntó que tres personas sufrieron heridas que ponían en peligro su vida y otras ocho resultaron gravemente heridas.

El evento del Orgullo junto a la puerta de Brandeburgo fue cancelado alrededor de las 10:15 de la noche y se interrumpió la actuación de una banda en el escenario. Se instó a la gente a irse a casa y a evitar tomar la ruta a través del parque.

Cientos de miles de personas habían acudido a Berlín para celebrar el sábado, aunque no está claro cuántas seguían en el festival a última hora de la noche. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

La camioneta, con la parte delantera abollada apoyada contra un árbol, aún podía verse en el lugar el domingo por la mañana.

“Estamos simplemente atónitos por lo ocurrido”, afirmó Andre Lehmann, un alto funcionario de la principal asociación nacional LGBTQ+, LSVD+. “Este presunto ataque golpea el corazón de la comunidad queer”.

¿Qué dijo Friedrich Merz sobre el ataque en Berlín?

El canciller Friedrich Merz prometió que las fuerzas del orden encontrarán al responsable.

“Me gustaría decir esto a los participantes del Día de la Calle Christopher aquí en Berlín, pero también en toda Alemania: No se dejen, no nos dejemos, intimidar”, declaró. “Estos actos tienen un solo propósito: buscan dividir a nuestra sociedad. Quieren arrebatarnos lo más importante que tenemos: nuestra apertura y nuestra libertad”.

Dobrindt manifestó que las medidas de seguridad en otros grandes eventos en Alemania, incluidos eventos del Orgullo en otros lugares, serán revisadas y si es necesario reforzadas.

Señaló la preocupación por posibles delitos de imitación, añadiendo que “esto no es típico de este tipo de situaciones, pero tampoco puede descartarse”.

Ataques islámicos en Berlín

Berlín ha visto ataques de extremismo islámico antes. En diciembre de 2016, un solicitante de asilo rechazado de Túnez embistió con un camión robado un mercado navideño, matando a 13 personas e hiriendo a decenas. Fue abatido días después en Italia.

En febrero del año pasado, un turista español fue herido a puñaladas en el Monumento del Holocausto de Berlín. Un hombre sirio fue condenado en marzo y sentenciado a 13 años de prisión.

La violencia del sábado “al parecer es un ataque terrorista islamista contra nuestra forma de convivir, contra nuestra democracia liberal, contra nuestra apertura y nuestra libertad”, dijo Wegner.