Atropellamiento masivo en Los Ángeles: Conductora se mete a tienda y mata a 3 personas

La conductora del vehículo atropelló a tres personas que murieron en la tienda en la que se incrustó. (AP Foto/Damian Dovarganes)

Tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves 5 de febrero, después de que una conductora atropelló a un ciclista y posteriormente chocó contra una tienda de comestibles en Los Ángeles, California, informaron las autoridades.

El choque ocurrió poco después del mediodía en una tienda 99 Ranch Market del vecindario de Westwood, señaló la portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Lyndsey Lantz.

Tres víctimas, algunas de las cuales quedaron atrapadas debajo del vehículo, murieron en el lugar, indicó Lantz. Un hombre de 55 años, una mujer de 42 años y un hombre de 30 años.

Un informe posterior del Departamento de Bomberos señaló que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales, dos de ellas en condición grave. Otras dos personas se negaron a ir al hospital a pesar de las recomendaciones del personal médico en el lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El teniente de la policía Anthony Espinoza señaló que la conductora de un Toyota Prius perdió el control de su vehículo después de atropellar al ciclista y luego se desvió hacia la sección de panadería de la tienda.

La mujer, de unos 70 años, que conducía el vehículo, está cooperando con los investigadores y se le sometió a una evaluación médica, dijeron funcionarios en el lugar. De momento se desconoce el estado de salud del ciclista.

Noticieros de televisión transmitieron imágenes en las que se puede ver un sedán plateado con la cajuela completamente abierta dentro de la tienda ubicada sobre Westwood Boulevard.

Varios agentes de policía y elementos del cuerpo de bomberos se presentaron al lugar y establecieron un área de triaje para atender a los heridos fuera de la tienda.

El choque ocurrió cerca del campus de la Universidad de California, Los Ángeles. Ninguna de las víctimas eran alumnos de la institución, indicó Espinoza.