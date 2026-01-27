Meta, TikTok y YouTube enfrentan acusaciones por adicciones en jóvenes: Iniciará un juicio en Los Ángeles

Jóvenes han sido seleccionados contra juicios de referencia contra Meta, TikTok y YouTube.

Tres de las empresas tecnológicas más grandes del mundo enfrentan un juicio histórico en Los Ángeles que comienza esta semana por acusaciones de que sus plataformas (Instagram de Meta, TikTok de ByteDance y YouTube de Google) generan adicción y daño deliberadamente a los niños.

La selección del jurado comienza esta semana en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Es la primera vez que las empresas presentarán su caso ante un jurado, y el resultado podría tener profundas repercusiones en sus negocios y en la gestión del uso de sus plataformas por parte de menores.

Se espera que el proceso de selección dure al menos unos días, con 75 posibles jurados interrogados cada día hasta al menos el jueves.

También hay demandas contra Snapchat

Una cuarta empresa mencionada en la demanda, Snap, empresa matriz de Snapchat, llegó a un acuerdo la semana pasada por una suma no revelada.

En el centro del caso se encuentra una joven de 19 años, identificada únicamente por las iniciales “KGM”, cuyo caso podría determinar el desenlace de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales.

Ella y otros dos demandantes han sido seleccionados para juicios de referencia, esencialmente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se desarrollan sus argumentos ante un jurado y qué indemnización, si la hubiera, podría concederse, según Clay Calvert, investigador principal no residente de estudios de política tecnológica en el American Enterprise Institute.

KGM afirma que su uso de las redes sociales desde temprana edad la convirtió en adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

¿Por qué acusan a las redes sociales de dañar a jóvenes?

Cabe destacar que la demanda alega que esto se debió a decisiones de diseño deliberadas por parte de empresas que buscaban hacer sus plataformas más adictivas para los niños con el fin de aumentar sus ganancias.

Este argumento, de prosperar, podría eludir la protección de la Primera Enmienda y la Sección 230, que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas.

“Inspirándose en gran medida en las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria tabacalera, los demandados incorporaron deliberadamente en sus productos una serie de características de diseño destinadas a maximizar la participación de los jóvenes para impulsar los ingresos por publicidad”, dice la demanda.

Se espera que ejecutivos, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testifiquen en el juicio, que durará de seis a ocho semanas.

Los expertos han encontrado similitudes con los juicios contra las grandes tabacaleras que culminaron en un acuerdo de 1998 que obligaba a las tabacaleras a pagar miles de millones de dólares en gastos de atención médica y restringir la publicidad dirigida a menores.

“Los demandantes no son simplemente el daño colateral de los productos de los demandados”, afirma la demanda.

“Son las víctimas directas de las decisiones intencionales de diseño de los productos tomadas por cada demandado. Son los objetivos previstos de las características dañinas que los llevaron a bucles de retroalimentación autodestructivos”.