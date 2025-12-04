Zuckerberg planea recortes profundos en Meta: ¿Cuál es su plan para el equipo del Metaverso?

Se espera que Mark Zuckerberg, de Meta, reduzca significativamente los recursos para construir el llamado metaverso, un esfuerzo que alguna vez enmarcó como el futuro de la empresa y la razón para cambiar su nombre de Facebook.

Los ejecutivos están considerando posibles recortes presupuestarios de hasta un 30 por ciento para el grupo Metaverso el próximo año, que incluye el producto de mundos virtuales Meta Horizon Worlds y su unidad de realidad virtual Quest, según personas familiarizadas con las conversaciones, que pidieron no ser identificadas al hablar de los planes de la empresa privada. Recortes tan elevados probablemente incluirían despidos a partir de enero, según las fuentes, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Se espera que los ahorros de los recortes del metaverso se canalicen hacia otros proyectos futuristas dentro de la división Reality Labs de Meta, incluidos anteojos con inteligencia artificial y otros dispositivos portátiles, según personas familiarizadas con los planes.

Los recortes propuestos para el metaverso forman parte de la planificación presupuestaria anual de la compañía para 2026, que incluyó una serie de reuniones en la residencia de Zuckerberg en Hawái el mes pasado, según las fuentes. Zuckerberg ha pedido a los ejecutivos de Meta que busquen recortes del 10 por ciento en todos los ámbitos, lo cual ha sido la solicitud habitual en ciclos presupuestarios similares de los últimos años, añadieron.

Se le pidió al grupo Metaverso que realizara recortes más profundos este año, dado que Meta no ha experimentado el nivel de competencia en toda la industria sobre la tecnología que se esperaba, según informaron. Es probable que la mayoría de los recortes propuestos afecten al grupo de realidad virtual de Meta, que representa la mayor parte del gasto relacionado con el metaverso, según las fuentes. Los recortes también afectarían a Horizon Worlds.

Todo el proyecto del metaverso ha sido objeto de escrutinio por parte de los inversores, quienes lo consideran una pérdida de recursos, así como de los organismos de control, quienes han alegado que la privacidad y la seguridad de los niños se han visto comprometidas en los mundos virtuales. Las acciones de Meta subieron hasta un 5,7 % tras la apertura de los mercados en Nueva York, su mayor ganancia intradía desde el 31 de julio.

Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios.

La visión de Meta para el metaverso no ha despegado a pesar de la convicción de Zuckerberg, que aún mantiene, de que algún día la gente trabajará y jugará en mundos virtuales. En 2021, mientras Facebook enfrentaba las consecuencias de los problemas de seguridad y privacidad de los usuarios, Zuckerberg renovó la imagen de la empresa en torno a la idea del metaverso y comenzó a invertir fuertemente en esta visión.

El grupo Metaverso se encuentra dentro de Reality Labs, la división Meta centrada en inversiones a largo plazo como gafas de realidad virtual (VR) y gafas de realidad aumentada (RA). Este grupo ha perdido más de 70 000 millones de dólares desde principios de 2021. Zuckerberg ha dejado de mencionar el metaverso en público y en las presentaciones de resultados de las empresas, y en su lugar se centra en el desarrollo de los grandes modelos de IA que sustentan los chatbots de IA y otros productos de IA generativa, así como en los productos de hardware más vinculados a esas experiencias, como las gafas Ray-Ban de Meta.

Algunos analistas e inversores llevan mucho tiempo abogando por que Zuckerberg se deshaga de los productos de Reality Labs, que siguen absorbiendo recursos sin generar grandes ingresos. En abril, Mike Proulx, vicepresidente de la firma de investigación y asesoría Forrester, predijo que Meta «cerraría sus proyectos de metaverso, como Horizon Worlds» antes de que acabara el año.

La división Reality Labs de Meta sigue siendo un cubo con fugas, declaró en un correo electrónico en aquel momento, señalando las pérdidas de la unidad. Cancelar las iniciativas de metaverso, según Proulx, “permitiría a la empresa centrarse más en sus proyectos de IA, como Llama, Meta AI y las gafas de IA”.

Meta sigue comprometida con la fabricación de hardware para el consumidor; Meta recientemente contrató al principal ejecutivo de diseño de Apple para ayudar.