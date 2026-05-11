¿Dónde está Rocha Moya? Sheinbaum responde y asegura que hay campaña de ‘mentiras’

Rubén Rocha pidió licencia al cargo de gobernador el pasado 1 de mayo y afirmó que las acusaciones de EU en su contra serán desmentidas.

Rubén Rocha, gobernador con licencia y acusado por Estados Unidos por nexos con Los Chapitos, está en Sinaloa, remarcó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la ‘mañanera’ de este lunes 11 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre reportes de que el Gabinete de Seguridad no tenía más información de Rubén Rocha, quien pidió licencia a su cargo de gobernador para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Está este ambiente de rumores, que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Él está en Sinaloa y él mismo podría informar dónde está”, puntualizó la presidenta de México.

¿Qué pasó con Rubén Rocha?

Fue durante la noche del 1 de mayo cuando Rubén Rocha sorprendió con el anuncio de su solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa ante el Congreso por un periodo inicial de 30 días.

“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia, los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré”, dijo a principios de este mes.

Un día después, el Congreso de Sinaloa eligió a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado. La funcionaria recibió el respaldo del Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch.

Durante una visita a Sinaloa, el secretario de Seguridad informó que a Rubén Rocha le fue asignado un pequeño grupo de Guardias Nacionales. García Harfuch aclaró el gobernador de Sinaloa con licencia no pidió protección, sino que fue una recomendación del Gabiente de Seguridad.

El funcionario también enfatizó que hasta ese momento, el Gobierno de México no tenía conocimiento de amenazas contra Rubén Rocha o contra las otras nueve personas acusadas por el Gobierno de EU de participar en una conspiración para ayudar y proteger al Cárte de Sinaloa.

La ‘narconómina’ de Los Chapitos: ¿Qué sabemos del pago de 300 mil pesos a funcionarios de Sinaloa?

El nombre de Rubén Rocha está en el caso abierto en la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York que lleva juicios como el de Nicolás Maduro.

De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia, Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa manejada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estableció un sistema de sobornos a funcionarios corruptos a cambio de proteger su tráfico de drogas.

Los pagos de la ‘narconómina’ de Los Chapitos funcionaba de la siguiente manera: