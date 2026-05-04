García Harfuch envía mensaje a Sinaloa tras licencia de Rocha: ‘Yeraldine Bonilla tiene nuestro apoyo’

García Harfuch confirmó que Rubén Rocha tiene un operativo de protección especial de la Guardia Nacional, pero aclaró que el gobernador con licencia no lo pidió.

El Gobierno de México garantizará la seguridad de las familias de Sinaloa, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tras la licencia de Rubén Rocha a su puesto de gobernador.

“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México", afirmó en conferencia este lunes 4 de mayo en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán.

Es la reunión 14 del Gabinete de Seguridad se reúne en Sinaloa para informar de las acciones emprendidas contra grupos de la delincuencia organizada.

“Hay avances firmes. El trabajo no ha concluido y se seguirá actuando con firmeza para pacificar el estado de Sinaloa”, destacó el secretario.

Ricardo Trevilla Trejo, general secretario de la Defensa, informó que hay más de 13 mil 300 elementos de fuerzas de seguridad que participan en tareas de combate al crimen en Sinaloa.

De ellos, 2 mil 732 efectivos corresponden a las fuerzas especiales apoyados por dos mil vehículos y 48 aeronaves.

El secretario de la Defensa Nacional destacó que el despliegue ha permitido una reducción de 44 por ciento de los homicidios dolosos en Sinaloa, y en especial, en Culiacán se han reducido en 38 por ciento, además de que se registró una reducción en la percepción de inseguridad en la útima encuesta del Inegi.