De cajera de un banco a gobernar Culiacán: ¿Quién es Ana Miriam Ramos, la nueva alcaldesa de la ciudad?

Ana Miriam Ramos Villarreal se convirtió en alcaldesa sustituta de Culiacán luego de que el edil Juan de Dios Gámez Mendívil solicitara licencia temporal.

Ana Miriam Ramos Villarreal se convirtió en alcaldesa sustituta de Culiacán el pasado 1 de mayo, luego de que el edil Juan de Dios Gámez Mendívil solicitara una licencia temporal en medio de las investigaciones de Estados Unidos sobre los presuntos vínculos de 10 funcionarios y políticos sinaloenses con el narcotráfico.

Villarreal, que inició su trayectoria profesional como cajera del Banco Regional de Monterrey (Banregio), ahora estará frente a la capital del estado, una ciudad marcada por la violencia en la que el 88.4 por ciento de su población se siente insegura, según el INEGI.

¿Qué experiencia tiene Ana Miriam Ramos Villarreal?

La nueva edil estudió Mercadotecnia en la Universidad del Pacífico y cuenta con experiencia como ejecutiva de banca personal y ejecutiva pusher automotriz.

En 2013, detalle su currículum vitae, Ramos Villareal ingresó a Banregio y durante un año se desempeñó como cajera general, encargada de la recepción de pagos.

Un año después fue ascendida a ejecutiva pusher automotriz, puesto que ocupó por dos años hasta 2016, cuando se volvió ejecutiva de banca personal.

En 2017 ingresó a Banca afirma S. A. como ejecutiva PYME, encargada de la gestión y atracción de clientes. Duró en el puerto cinco años, hasta 2022.

Culiacán, el epicentro de la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

Culiacán, cabecera del municipio que gobernará Ramos Villareal, se sitúa como la urbe más violenta del país, y la sexta a nivel mundial, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).

Juan de Dios Gámez Mendivil dejó su cargo como edil de Culiacán debido a las acusaciones de Estados Unidos sobre una supuesta protección al Cártel de Sinaloa. (Cuartoscuro)

La violencia se desató en el estado tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y la aprehensión de ambos en Estados Unidos.

La supuesta traición de Guzmán López al líder del Cártel de Sinaloa enfrentó a la facción de Los Mayos con la de Los Chapitos en una guerra que, de acuerdo con medios locales como Revista Espejo, ha cobrado a la fecha más de dos mil muertes.