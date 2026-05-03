Unidad y fortaleza rumbo a 2027: Alfonso Durazo toma protesta a Ariadna Montiel como presidenta de Morena

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la instalación del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, ante mil 828 congresistas, donde destacó la fortaleza del movimiento y convocó a la unidad para consolidar la transformación del país.

Durante su mensaje, Durazo Montaño reconoció a las y los congresistas como “la columna vertebral del movimiento”, subrayando su papel fundamental en la consolidación territorial de Morena y en el contacto directo con la ciudadanía.

En el marco del Congreso, se informó que Luisa María Alcalde deja la presidencia del partido para asumir una nueva responsabilidad en el gobierno federal. En su lugar, el presidente del Consejo Nacional de Morena tomó protesta como nueva dirigente nacional de movimiento a Ariadna Montiel Reyes, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durazo destacó el trabajo de Alcalde al frente del Comité Ejecutivo Nacional, resaltando su contribución al fortalecimiento organizativo del partido en todo el país, así como la consolidación de una militancia que supera los 12 millones de afiliados, posicionando a Morena como el partido más grande en la historia de México y uno de los más relevantes de América Latina.

Asimismo, enfatizó que este Congreso va más allá de decisiones internas, ya que las resoluciones que se tomen tendrán impacto nacional e internacional, al tratarse de un movimiento que actualmente gobierna el país.

En ese sentido, hizo un llamado a la militancia a cuidar la unidad interna, evitar divisiones y privilegiar el interés colectivo por encima de aspiraciones personales, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.

“El reto no es solo ganar elecciones, sino saber cuidar la victoria y honrar la confianza del pueblo”, señaló

El presidente del Consejo Nacional advirtió que el escenario político de 2027 será determinante para la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación durante la segunda mitad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, insistió en que la nueva dirigencia deberá conducirse con institucionalidad, trabajo en equipo y compromiso con el movimiento.

Finalmente, Durazo Montaño reiteró el respaldo total de Morena a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo ante el contexto internacional complejo, destacando su liderazgo y capacidad para conducir al país.

“Frente a las presiones externas, mayor unidad; frente a las dudas, mejor organización; y frente a cualquier intento de división, mayor lealtad a la causa”, concluyó.