Liga MX Femenil Tigres vs. Toluca EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver la vuelta de cuartos de final?

Se decide un boleto a la semifinal de la Liga MX Femenil en el Tigres vs. Toluca (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Liga MX Femenil, Deportivo Toluca, Tigres UANL).

La Liga MX Femenil llega a su parte más emocionante con los cuartos de final del Clausura 2026, donde las campeonas de Tigres UANL y Toluca protagonizan una de las series más equilibradas de la Liguilla.

El primer capítulo dejó ventaja para el conjunto mexiquense, que se impuso por 2-1 en casa y ahora buscará sostener el resultado en territorio regiomontano.

Tigres, vigente campeón, está obligado a revertir el marcador para mantenerse en la contienda, mientras que Toluca llega con la posibilidad de administrar su ventaja mínima en un escenario de alta exigencia.

Tigres vs. Toluca Femenil en la vuelta de cuartos de final: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El duelo de hoy entre Tigres UANL y Toluca corresponde al partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil:

Fecha: domingo 3 de mayo

domingo 3 de mayo Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Universitario ‘Volcán’

Estadio Universitario ‘Volcán’ Transmisión: Streaming

En el partido de ida, disputado el jueves 30 de abril en el Estadio Nemesio Diez Toluca Femenil venció 2-1 Tigres UANL, resultado que obliga al conjunto regiomontano a buscar la remontada en casa, o cuando menos el empate global.

¿Cómo llegan Tigres y Toluca al partido de vuelta de cuartos de final?

El enfrentamiento de ida mostró un desarrollo equilibrado. Tigres UANL tomó ventaja en el marcador al minuto 43 con un gol de Diana Ordóñez, tras una jugada generada por el sector izquierdo que terminó en definición dentro del área.

Toluca ajustó en la segunda mitad y logró revertir el marcador. El empate llegó al minuto 66, cuando Eugénie Le Sommer definió dentro del área tras un centro por derecha. La remontada se concretó al minuto 79 con un disparo de Faustine Robert que superó a la guardameta.

En el tiempo de reposición, Tigres tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero Jenni Hermoso falló un penalti.

Previo al inicio de la liguilla, Tigres UANL finalizó en la tercera posición de la tabla general con 37 puntos, mientras que Toluca concluyó en el sexto lugar con 33 unidades. En la última jornada del torneo regular, Tigres logró una victoria que le permitió asegurar su posición en la parte alta, mientras que Toluca consolidó su clasificación dentro de los ocho mejores equipos.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

En otros resultados de la fase final, Club América Femenil avanzó a semifinales tras superar a FC Juárez con marcador global de 4-3.

Rayadas de Monterrey también selló su clasificación al imponerse con claridad a Cruz Azul Femenil con global de 5-1, pese a que en la ida se fueron con un muy ajustado 1-1.

Así marchan de momento los cuartos de final:

Antes del arranque de la liguilla, la tabla general quedó encabezada por Club América con 42 puntos, seguido de Rayadas de Monterrey con 40.

Tigres UANL ocupó la tercera posición con 37 unidades, mientras que Pachuca fue cuarto con 36. Guadalajara terminó en quinto lugar con 34 puntos, Toluca en sexto con 33, Cruz Azul en séptimo con 31 y FC Juárez cerró la clasificación con 29.

Con información de EFE