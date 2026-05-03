Liga MX América vs. Pumas EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino de cuartos de final?

América choca con Pumas en el primera capítulo de los cuartos de final de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE, Club América, Club Universidad Nacional, Liga MX).

América y Pumas se enfrentan este domingo en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, en un nuevo capítulo del Clásico Capitalino que mide al octavo contra el sorpresivo superlíder de la tabla general.

El encuentro forma parte de la programación de la fase final, luego del cierre de la fase regular, en el que Pumas terminó como líder con 36 puntos, mientras que América clasificó en el octavo puesto, asegurando su lugar en la Liguilla por diferencia de goles.

América vs Pumas EN VIVO: Sede, horario y transmisión del partido de Liguilla

El partido de ida entre el Club América y Pumas de la UNAM se disputa este domingo 3 de mayo de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la multiplataforma de Televisa en TV abierta, de paga y streaming:

Canal 5

TUDN

ViX

Pumas llega con la 'Pantera' Morales con buena racha. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El partido de vuelta entre Pumas UNAM y Club América se disputará el domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario. Este encuentro definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026, luego de la ida programada unos días antes.

En caso de empate en el marcador global, el criterio de desempate favorecerá al conjunto mejor posicionado en la tabla general, que en este caso es Pumas, tras haber terminado como líder de la fase regular.

América llega como último lugar a la Liguilla en la búsqueda del título. EFE/Luis Ramírez (Luis Ramírez/EFE)

¿Qué pasó en la Jornada 17? Así llegan América y Pumas a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas aseguró el liderato del torneo tras vencer por 0-2 al Pachuca en la última jornada. Los goles fueron obra de Uriel Antuna y del paraguayo Robert Morales, quien convirtió un penalti en tiempo agregado. El equipo universitario aprovechó además la expulsión temprana del ‘Guame’ Brian García para controlar el partido.

Con ese resultado, los felinos alcanzaron 36 puntos y finalizaron en la cima de la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles respecto a Chivas de Guadalajara, que empató sin anotaciones frente a los Xolos de Tijuana.

Pumas llega como el sorpresivo líder de la competencia. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

América cayó 0-1 ante Atlas en la misma jornada. El equipo azulcrema no logró convertir un penalti en el minuto 26, detenido por el guardameta Camilo Vargas, y recibió el gol definitivo en el tiempo agregado, cuando Alfonso ‘Ponchito’ González aprovechó un error defensivo.

La derrota dejó a las ‘Águilas’ en el octavo puesto de la tabla, aunque lograron clasificar a la fase final tras superar a Tijuana por diferencia de goles anotados.

América no ha tenido un buen torneo pero quiere recuperar el nivel en la Liguilla. (Foto: Cesar Gomez/CUARTOSCURO) (César Gómez Reyna)

¿Cómo quedó la Liguilla del Clausura 2026? Cruces confirmados de cuartos de final

Los enfrentamientos de los cuartos de final del Clausura 2026 quedaron definidos tras la Jornada 17, con los siguientes cruces:

Pumas (1) vs América (8)

Guadalajara (2) vs Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Pumas llega como el mejor equipo del torneo tras sumar 10 victorias, seis empates y una derrota, mientras que América accede como el último clasificado a la Liguilla.

La fase final del Clausura 2026 se jugará sin los convocados de la Selección Mexicana que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, quienes se concentrarán a partir del 6 de mayo.