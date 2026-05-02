El tiempo se agota: ¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea telefónica en México?

Desde enero de 2026, la CRT exige vincular cada línea telefónica a la identidad del titular mediante CURP o RFC.

Queda poco tiempo para que los usuarios de telefonía móvil en México realicen el registro obligatorio de sus líneas celulares, una medida impulsada por el Gobierno Federal con el objetivo de reducir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

Desde el pasado 9 de enero de 2026, entró en vigor esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que obliga a vincular cada número telefónico con la identidad de su titular, ya sea mediante la CURP o el RFC en el caso de empresas.

El proceso aplica tanto para líneas nuevas como para aquellas que ya estaban en uso, sin importar si son de prepago o pospago.

¿Cuál es la fecha límite para registrar mi línea telefónica?

De acuerdo con las autoridades, el plazo para completar el registro de celulares 2026 vence el próximo 30 de junio.

Una de las consecuencias de no realizar el trámite antes de esa fecha es la suspensión de la línea por parte de las compañías telefónicas, lo que implica perder acceso a llamadas, mensajes y datos móviles hasta que se regularice la situación.

Incluso, tras el vencimiento del plazo, el servicio podría quedar limitado únicamente a llamadas de emergencia y de atención ciudadana como el 911, el 089 o el 088, de acuerdo con los lineamientos de la disposición.

¿Para qué sirve el registro de mi teléfono celular?

El padrón de líneas telefónicas busca eliminar el anonimato en el uso de celulares, una práctica que ha facilitado delitos como fraudes y extorsiones.

Con esta medida, cada número queda asociado a una persona física o moral, lo que permite a las autoridades rastrear con mayor facilidad actividades ilícitas vinculadas a comunicaciones móviles.

Además, el trámite es gratuito y puede realizarse en línea o de forma presencial a través de las compañías telefónicas, presentando una identificación oficial vigente.

Proponen ampliar plazo del Padrón de Telefonía Móvil hasta 2028

En medio de las dudas y la poca participación en el registro, legisladores han planteado la posibilidad de extender la fecha límite.

El enero pasado, el senador Pablo Angulo Briceño, del PRI, presentó una propuesta para ampliar el plazo hasta el 30 de enero de 2028, con el argumento de que millones de usuarios aún no han cumplido con la obligación y podrían verse afectados por la suspensión del servicio.

El legislador argumentó que su implementación acelerada podría generar efectos adversos, como la exclusión digital de sectores vulnerables y fallas en la operación del sistema, aunque hasta ahora no hay cambios oficiales y la fecha vigente sigue siendo el 30 de junio de 2026.

Reportan baja participación en registro de celulares

A semanas de que venza el plazo, el avance en el registro de teléfonos celulares ha sido limitado. De acuerdo con El País, hasta a mediados de abril, solo el 20.3 por ciento de los usuarios totales había registrado su línea.

Ante este escenario, Norma Solano, presidenta de la CRT, anunció que implementarán una campaña institucional para incentivar el registro y evitar que millones de personas se queden sin servicio en los próximos meses.