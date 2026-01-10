Registro de celulares 2026 entra en vigor: ¿Cómo hacer el trámite en línea con tu CURP Biométrica?

El registro de celulares 2026 en México aplica para todas las líneas telefónicas móviles, incluso las que venden en tiendas como Oxxos.

¿Te olvidaste de las noticias durante las vacaciones de diciembre y ahora no sabes cómo hacer el registro de celulares en México? Tranquilo. Si bien es un trámite que debes realizar para conservar tu línea telefónica, se trata de un proceso sencillo.

A partir del 9 de enero pasado, comenzó el registro de celulares 2026. De acuerdo con las autoridades, este nuevo trámite tiene como objetivo combatir el mal uso que se puede hacer de una línea telefónica.

El registro de celulares forma parte del plan contra la extorsión en México, puesto que los celulares son una de las “armas” principales de los delincuentes para llevar a cabo sus fechorías.

Toma nota que aquí te vamos a explicar todo lo que debes saber para realizar el registro de tu celular.

¿Cómo hacer el trámite del registro de celulares en México 2026?

Lo primero que debes saber es que el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil se trata de un trámite que puedes realizar en línea o de manera presencial en los centros de atención de cada compañía.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a una persona física o moral. Esto incluye a las tarjetas sims físicas o electrónicas que se venden en tiendas como los Oxxos.

Todas las líneas deben cumplir con el registro de celulares 2026 en México, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (Cuartoscuro/Diego Simón Sánchez)

En diciembre pasado, te contamos cómo hacer el registro de celulares en Telcel y cómo cumplir con el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil si tienes línea de AT&T.

Paso a paso para el registro de celulares de forma presencial

Acude al centro autorizado de la compañía con la que tienes tu línea celular.

Presenta una identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser la credencial del INE, pasaporte o la nueva CURP Biométrica.

El proveedor del servicio te mostrará el aviso de privacidad, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Una vez que presentes los documentos, la compañía validara tu identidad.

También verificará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con el Registro Nacional de Población.

con el Registro Nacional de Población. El proveedor debe informar al cliente el resultado de la validación de identidad y, en su caso, proceder con la vinculación.

Una vez que se hayan verificado todos los datos, te entregarán un número de folio y se habilitarán los servicios contratados.

Paso a paso para el registro de celulares 2026 en línea

Las personas que deseen realizar el trámite en línea, deben ingresar a las plataformas habilitadas por compañías como Telcel, AT&T, Bait, entre otras.

Todos los portales deben contar con los siguientes pasos para el registro de celulares 2026:

Mostrar el aviso de privacidad .

. Permitir la consulta de términos y condiciones.

Solicitar la captura de la identificación oficial vigente del titular para la validación de identidad.

Solicitar una prueba de vida del titular.

Validar la CURP con el Registro Nacional de Población.

Permitir hasta tres intentos para realizar la vinculación de una misma línea telefónica móvil .

. Las personas que no puedan realizar el trámite en línea recibirán una notificación para asistir al centro de atención.

Cuando la validación de identidad sea exitosa, quedará concluido el proceso de vinculación de la línea y se generará un folio que incluya fecha y hora, y se habilitarán los servicios contratados.

Telcel activó la plataforma para el registro de celulares 2026 desde el pasado 7 de enero.

Las líneas que no estén dadas de alta en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil quedarán inhabilitadas salvo para realizar llamadas de emergencia. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

Requisitos para registrar mi celular: ¿Qué documentos necesito?

Todas las personas que realicen este trámite necesitan al menos uno de estos documentos vigentes:

Credencial del INE

CURP

Pasaporte.

¿Qué pasa con los chips que venden en Oxxos y otras tiendas?

Como te contamos arriba, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral.

En caso de que compres un chip, al momento de que insertes la tarjeta SIM o actives la eSIM, recibirás un mensaje de texto (SMS) con la información para entrar a la plataforma y dar de alta la nueva línea en el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en México.

Según la la CRT, el mensaje indicará lo siguiente: “Para poder iniciar utilizar tu línea debes vincularla ingresando a (vendrá la liga del sitio de la empresa)”.

El registro de celulares 2026 está en vigor desde el 9 de enero hasta junio de este año. (Cuartoscuro/Diego Simón Sánchez)

¿Cuándo acaba el plazo del registro de celulares y qué pasa si no lo hago?

Tras la puesta en marcha del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en Mexico, todas las personas que cuentan con un celular podrán cumplir con el trámite hasta junio de 2026.

En caso de no realizar el trámite, tu línea será desactivada pero no la perderás. Podrás recuperarla una vez que realices el proceso.

Según la publicación del sobre Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación, “toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911”.