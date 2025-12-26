Registro de celulares 2026: ¿Qué documento será obligatorio para mantener activa tu línea?

A partir de enero de 2026, las líneas celulares deberán vincularse a un documento oficial para evitar su cancelación. (Fotoarte El Financiero)

A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas usuarias de telefonía móvil deberán realizar un registro obligatorio para evitar que sus líneas sean dadas de baja de manera definitiva. Aunque el proceso es sencillo, existe un requisito indispensable sin el cual no será posible completar este trámite.

El Registro de Telefonía Móvil tiene como objetivo principal reducir delitos como fraude y extorsión cometidos vía telefónica. Para lograrlo, cada número deberá quedar vinculado a un documento oficial de identificación del titular o usuario.

Los lineamientos para este trámite quedaron establecidos el 9 de diciembre de este año, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto correspondiente. En él se especifican los datos que las empresas de telefonía podrán resguardar y los documentos aceptados para mantener las líneas activas.

De acuerdo con el DOF, los proveedores solo conservarán información básica como:

Nombre o razón social.

CURP o RFC.

Número telefónico.

Tipo de identificación presentada.

Resultado de la validación de identidad.

Y un folio único de vinculación que incluya fecha y hora.

Documentos necesarios para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil

Desde el 9 de enero y hasta 120 días posteriores, las personas usuarias deberán acudir a su Centro de Atención al Cliente (CAC) para solicitar la vinculación de su número telefónico. Al respecto, existe la duda de si será necesario presentar la CURP certificada o la CURP biométrica.

De acuerdo con lo establecido en el DOF, los documentos aceptados para realizar este trámite son:

La CURP certificada.

El pasaporte vigente (para personas extranjeras).

(para personas extranjeras). La CURP temporal (en el caso de extranjeros).

(en el caso de extranjeros). El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para empresas.

¿Qué pasa en caso de que no tengas tu CURP certificada?

Según el decreto, los proveedores deberán validar la identificación presentada a través del Registro Nacional de Población (Renapo), que certifica la CURP cuando esta está vinculada correctamente con el Registro Civil.

Para descargarla, las personas deben ingresar a la plataforma oficial, buscar el documento con su clave o datos personales y descargar el archivo en formato PDF. La certificación se identifica porque incluye la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Si la CURP no está certificada, será complicado que la línea telefónica pueda vincularse. En estos casos, la Secretaría de Gobernación brinda orientación a través del número 800 9 11 11 11, extensiones 15100 y 15101, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Aunque la credencial para votar también puede presentarse para el trámite, ya que contiene la CURP, esta deberá pasar igualmente por el proceso de validación y certificación. Las autoridades recordaron que el plazo es de 120 días, por lo que aún hay tiempo para regularizar documentos y evitar la suspensión del servicio telefónico.