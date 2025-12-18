Registro de Usuarios de Telefonía Móvil: ¿Cómo hacer el trámite si tienes línea de AT&T?

Conoce paso a paso cómo vincular tu información personal a tu línea AT&T antes de que sea suspendida. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Las compañías de telecomunicaciones aceleran la difusión de información para notificar a sus clientes sobre la vinculación de datos personales a su línea telefónica, y AT&T es una de ellas.

Todas las personas que cuentan con una línea de AT&T, ya sea en modalidad prepago o plan, deben vincular sus datos personales con el objetivo de prevenir fraudes y otros delitos.

Esta medida deriva de una legislación que contempla la creación de un padrón telefónico, cuyo propósito es desincentivar la extorsión y, en caso necesario, facilitar la localización de personas desaparecidas.

¿Qué documentos necesito para vincular mi información con la línea AT&T?

Todos los titulares de líneas telefónicas, incluidos extranjeros, deberán realizar este proceso a partir del 7 de enero de 2026. Para ello, se requiere presentar una identificación oficial vigente:

Mexicanos: credencial para votar o pasaporte .

. Extranjeros: pasaporte del país de origen.

En caso de que la documentación no esté actualizada, la vinculación será rechazada. AT&T no especifica si sus clientes podrán realizar este proceso a distancia o si deberán acudir a un centro de atención a clientes.

¿Hasta cuándo tengo para vincular mis datos con mi línea AT&T y qué pasa si no lo hago?

La compañía telefónica recordó que las personas tienen hasta el 26 de junio de 2026 para realizar este trámite y vincular sus datos personales con la línea o líneas de su propiedad.

En caso de incumplimiento, la línea será suspendida y solo permitirá llamadas a números de emergencia.

¿Cuántas líneas se pueden vincular con una identidad en AT&T?

De acuerdo con AT&T, los usuarios pueden vincular hasta 10 líneas con su identidad, pero el uso que se dé al servicio será responsabilidad del titular.

Si una persona no reconoce alguna línea telefónica a su nombre, podrá solicitar apoyo de AT&T para desvincular su información personal a partir del 6 de febrero de 2026.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la madre, el padre o el tutor deberán realizar la vinculación para que la línea continúe en operación. La misma medida podrá aplicar para personas adultas mayores.