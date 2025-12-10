¿Aún no tienes tu INE? Esta empresa las imprimirá por los próximos 5 años

El INE informó en un comunicado de prensa que la licitación fue un proceso transparente, verificable y con estándares internacionales. (Cuartoscuro).

La empresa Cosmocolor, en alianza con la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM) e Icards Solutions, ganó la licitación para producir hasta 94.1 millones de credenciales para votar durante los próximos cinco años.

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió este miércoles el fallo para la producción de la credencial de elector. El contrato es por un monto mínimo de 84 millones 959 mil pesos y máximo de 94 millones 167 mil pesos, con un precio unitario de 0.6500 dólares por credencial.

Cosmocolor, entre cuyos clientes se encuentran los gobiernos de estatales del Estado de México, Baja California, Chiapas, Colima, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtuvo la mejor evaluación técnica.

¿Qué otras empresas participaron para fabricar credenciales para votar?

El proceso no estuvo exento de polémica, pues en diversas ocasiones los licitantes denunciaron que se buscaba beneficiar a Litho Formas, no obstante, el INE informó que la empresa fue descalificada al no cumplir con la totalidad de especificaciones establecidas en el Anexo Técnico.

En el proceso también participó la empresa Veridos México, S.A. de C.V., en participación conjunta con Giesecke & Devrient de México y Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V.

De acuerdo con el contrato, a partir de mayo de 2026 y hasta el mismo mes de 2031, Cosmocolor –fundada por el empresario Jorge Kahwagi Gastine- deberá producir entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales.,

En su sitio oficial, Cosmocolor se define como una “Empresa Mexicana líder en implementación y gestión en soluciones biométricas de enrolamiento y verificación, dirigido a empresas públicas y privadas, para la prevención de suplantación de identidad con elementos de seguridad como tarjetas de identidad con hologramas de seguridad, ID digitales, extracción de los datos biográficos.”

El INE informó en un comunicado de prensa que la licitación fue un proceso transparente, verificable y con estándares internacionales y recordó que la producción de la Credencial para Votar es uno de los servicios más importantes que el INE ofrece a la ciudadanía, por lo que con esta adjudicación se asegura que durante los próximos años el país contará con un documento robusto, seguro, accesible y respaldado por tecnología de última generación.