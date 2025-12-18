Tu celular tendrá más opciones: Google y CNA abren la puerta a sistemas operativos distintos a Android

Con este acuerdo, los fabricantes de celulares podrán ofrecer dispositivos con otros sistemas operativos además de Android. (Foto: El Financiero/Shtterstock)

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que resolvió un procedimiento relacionado con la falta de competencia en el mercado de sistemas operativos móviles, derivada de prácticas comerciales vinculadas al sistema Android.

Como resultado de este proceso, la autoridad decidió aceptar los compromisos presentados por la compañía Google para atender las preocupaciones detectadas en los llamados “contratos de compatibilidad” que la empresa firma con fabricantes de dispositivos móviles inteligentes.

El principal cambio, de acuerdo con la resolución, es que Google eliminará ciertas restricciones contractuales que imponía a fabricantes.

Con ello, los fabricantes podrán producir y distribuir dispositivos con sistemas operativos distintos a Android de manera libre.

La comisión anticipó que las medidas ampliarán alternativas para los fabricantes y reducirán costos asociados a distintas configuraciones tecnológicas.

La autoridad que lidera Andrea Marván planteó que la decisión tendrá efectos positivos para distintos participantes del ecosistema digital.

“Para los consumidores, significa mayor diversidad de sistemas operativos y servicios disponibles en los dispositivos; para los fabricantes, mayor libertad de diseño y comercialización; y para los desarrolladores, un entorno más abierto que favorezca la innovación y el surgimiento de nuevas aplicaciones”, resaltó la comisión.

La Comisión Nacional Antimonopolio indicó que vigilará el cumplimiento de los compromisos y que mantendrá sus facultades de investigación y sanción en este y otros mercados digitales ante cualquier práctica que limite las opciones de bienes y servicios disponibles para los mexicanos.

La Comisión sostuvo que estos compromisos son consistentes con remedios que han sido aceptados por autoridades antimonopolio en otros países.