Google ‘acata’ orden de Adán Augusto: Borra y suspende cuentas ligadas a videos fake de Sheinbaum

El Senado emitió un extrañamiento a Google para eliminar videos en los que se usaba la imagen de Claudia Sheinbaum para engañar (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro/Google)

Google respondió al exhorto del Senado de la República y aseguró que ya eliminó los anuncios infractores y suspendió las cuentas relacionadas con una campaña que difundía videos con imagen y voz alterada, presuntamente con inteligencia artificial, de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Senado acusó el pasado que los videos falsos ofrecían ingresos mensuales ficticios de hasta 100 mil pesos y otros beneficios económicos para engañar a los mexicanos.

La compañía tecnológica afirmó que el caso se abordó “con extrema seriedad” y que continuará aplicando medidas firmes en caso de detectar más material que viole sus políticas de representación engañosa.

La respuesta llegó el 8 de diciembre, firmada por Eleonora Rabinovich, directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica.

El pronunciamiento de Google ocurrió después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, enviara una carta en la que expresaba un “profundo extrañamiento” por la difusión de estos contenidos fraudulentos en YouTube y exigía acciones inmediatas.

¿Qué accione tomó Google contra el contenido falso de Sheinbaum?

En su carta dirigida al Senado, Google aseguró que eliminó los videos fake y suspendió las cuentas vinculadas al contenido realizado con IA.

Además, eliminó los anuncios infractores, de acuerdo con sus políticas de Google Ads. Suspendió las cuentas publicitarias involucradas, aplicando su política de representación engañosa.

En la misiva también señaló que actuó con “extrema seriedad” y seguirá aplicando medidas firmes si detecta nuevos videos o anuncios que violen sus lineamientos.

Google también reiteró su “compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las leyes aplicables” en todas sus plataformas.

¿Qué reclamó el Senado a Google?

En la carta al jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México, el Senado describió una “auténtica campaña” que utilizaba la imagen y voz alterada de Claudia Sheinbaum para promover supuestos beneficios económicos mediante inversiones o aportaciones inexistentes.

El Senado sostuvo que se trataba de una campaña estructurada, no de publicaciones aisladas.

Añadió que la imagen de la presidenta se usaba de manera alterada y presumiblemente generada mediante inteligencia artificial.

Detalló que el contenido ofrecía beneficios ficticios como “ingresos mensuales de $100,000” o compras de acciones de Pemex.

Los materiales configuraban un fraude destinado a manipular a la población.

El uso de la etiqueta “Patrocinado” sugería una campaña pagada, lo que a juicio del Senado implicaba un beneficio económico para la plataforma.

El texto subraya que estos anuncios ponen en riesgo la identidad, privacidad y recursos económicos de la población.

De acuerdo con el Senado, la frecuencia de los mensajes y su difusión en horarios tempranos reforzaban la hipótesis de una operación organizada, lo que motivó el reclamo formal y la exigencia de medidas.

En su mensaje, Adán Augusto expuso que la situación “no es libertad de expresión”, sino una campaña orientada a “la comisión de un ilícito”.

Pidió a Google garantizar el cumplimiento estricto de sus normas, prevenir delitos y evitar que terceros utilicen sus plataformas para engañar a usuarios.