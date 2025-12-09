Adán Augusto López exige a Google frenar videos fraudulentos que utilizan la imagen de Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López afirmó que en las últimas semanas aumentó la presencia de videos generados mediante inteligencia artificial donde se suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Senado dio un ‘jalón de orejas’ a Google por culpa del mal uso de la inteligencia artificial. Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, envió una carta dirigida a Hugo Martínez McNaught, jefe de Relaciones Gubernamentales y Política Pública de Google México, para manifestar un extrañamiento por la aparición de anuncios que usaron la imagen y la voz alterada de la presidenta Claudia Sheinbaum con fines de fraude.

El documento firmado por el senador de Morena indicó que estos contenidos se difundieron de forma reiterada en la plataforma de YouTube, donde se ofrecieron supuestas oportunidades de inversión y ganancias económicas inexistentes.

Adán Augusto López afirmó que en las últimas semanas aumentó la presencia de videos generados mediante inteligencia artificial donde se suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En dichos mensajes se prometen ingresos mensuales de 100 mil pesos por la compra de acciones de Pemex, simulados como programas de apoyo del gobierno federal.

Videos con IA forman parte de una campaña contra Claudia Sheinbaum: Adán Augusto López

El legislador de Morena sostuvo que estos contenidos forman parte de una campaña estructurada y no de publicaciones aisladas, con la finalidad de afectar la imagen de la mandataria.

En el documento también se resaltó que los videos aparecieron marcados como “Patrocinado”, un elemento que demuestra que la campaña recibió financiamiento y que Google obtuvo beneficios económicos por permitir su difusión.

“Es una campaña pagada por alguien, con el consentimiento y beneficio económico de la empresa que usted representa”, señala Adán Augusto López en la carta.

El documento señala que suplantar la identidad mediante inteligencia artificial, junto con promesas falsas de beneficios económicos, constituye un acto ilícito y no puede considerarse parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El Senado argumentó que la plataforma suele aplicar políticas rígidas para prevenir abusos en otros contextos, por lo que consideró incongruente que permitiera la difusión de mensajes que, a su juicio, representaron un riesgo directo para la población.

El Senado solicitó comunicación directa con la compañía para conocer las acciones o medidas que tomará ante este tipo de publicaciones.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los videos con IA que utilizan su imagen?

En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que circulaban en redes sociales videos falsos hechos IA, en los que se le atribuían declaraciones para promover inversiones en Pemex. Sheinbaum negó rotundamente esas afirmaciones y pidió a la población no dejarse engañar.

La mandataria señaló que en sus recorridos por el país, varias personas le han preguntado sobre estos videos, lo que llevó a su equipo a tomar la decisión de exhibirlos públicamente para alertar sobre su falsedad.

Uno de los videos falsos más difundidos simula a Sheinbaum hablando desde Palacio Nacional y promete ganancias diarias de hasta 7 mil pesos, como parte de una supuesta inversión en acciones de Pemex. La presidenta reiteró que se trata de un fraude digital y alertó sobre los riesgos de este tipo de engaños generados con IA.