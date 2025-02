Sheinbaum evitar hacer ‘un Milei’: ‘No estoy invitando a invertir en nada’, aclara sobre videos con IA

La presidenta Claudia Sheinbaum evita caer en un error como el que cometió su homólogo de Argentina, Javier Milei, quien protagonizó un escándalo con criptomonedas presuntamente relacionadas con posibles estafas.

Sheinbaum aseguró que en redes sociales circulan videos de ella, pero que son creados con Inteligencia Artificial (IA) para invitar a la gente a hacer inversiones; sin embargo, todos ellos son falsos.

“Es falso, no estoy invitando a invertir en nada porque en las giras me preguntan mucho eso, pero no es cierto”, dijo la mandataria quien anunció que en la sección ‘Detector de mentiras’ que se presenta todos los miércoles en las conferencias ‘mañaneras’ serán incorporados estos videos para alertar a los ciudadanos.

“A partir de la próxima semana vamos a incluir los videos de Inteligencia Artificial que han estado circulando en redes sociales donde falsamente aparece la presidenta invitando a hacer inversiones”, dijo Miguel Elorza, quien presenta la sección de ‘Detector de mentiras’.

¿Cuáles son los videos falsos en los que Sheinbaum llama a invertir?

Uno de los falsos materiales que circulan en redes sociales muestra a la presidenta Sheinbaum quien supuestamente invita a la población a invertir en las acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En Facebook circulan reels de la presidenta en Palacio Nacional desde donde llama a hacer las inversiones y generar ganancias de entre 6 y 7 mil pesos diarios.

Dicho material circula desde noviembre por lo que la presidenta hizo un llamado a no caer en este tipo de noticias falsas.

La mandataria agregó que en las giras que realiza por los estados, la gente la ha cuestionado al respecto y por eso van a aclarar que todo esto es falso.

¿Qué pasó con Javier Milei y la criptomoneda $LIBRA en Argentina?

Los casos de funcionarios y distintos personajes que supuestamente llaman a invertir no son algo nuevo y hace unas semanas le ocurrió al presidente de Argentina, Javier Milei.

El pasado viernes 14 de febrero, Milei publicó en sus redes sociales la invitación a un sitio que supuestamente recaudaba dinero para pequeñas empresas argentinas con el uso de criptomonedas.

“La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, decía la publicación de Milei que estaba acompañada de una liga al sitio de inversiones.

Sin embargo, la publicación que promocionaba la $LIBRA permaneció horas en sus redes y luego el mismo Milei la eliminó ofreciendo excusas al considerar que la criptodivisa estaría implicada en estafas virtuales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló Milei.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como “algo muy grave” y cuestionó cómo un presidente promueve algo para beneficio privado por lo que también mencionó un posible conflicto de interés.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA luego de las denuncias presentadas contra Javier Milei por miles de personas quienes resultaron afectados por este fraude.

*Con información de agencias