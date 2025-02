Sheinbaum critica a Milei por escándalo de criptomonedas: ‘En México separamos el poder económico de político’

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habló este lunes sobre lo ocurrido el fin de semana con el mandatario de Argentina, Javier Milei, quien promocionó una criptomoneda y luego borró la publicación por el riesgo de una posible estafa.

La presidenta Sheinbaum consideró que puede ser bastante grave si se comprueba que Milei cometió un fraude mediante la promoción de una criptomoneda.

“De confirmarse, sí es sumamente grave. Sobre todo, hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Aparte está el fraude, de confirmarse. Pero el asunto es, cómo como presidente de un país, cómo promueves algo para beneficio privado, ahí hay un conflicto de interés evidente”, puntualizó la mandataria.

Además, al ser cuestionada sobre cómo evitar una situación de este tipo en México, Sheinbaum apuntó que lo mejor es no meterse.

“Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo, la iniciativa privada está para hacer negocios siempre con contenido social, aparte de la ganancia buscamos que haya responsabilidad social”, apuntó.

Apenas el fin de semana, el presidente de Argentina, Javier Milei, hizo una publicación en sus redes sociales en la que compartió que resaltaba un “emprendimiento privado” de un token de criptomoneda bajo el funcionamiento de cadenas de bloques (blockchain).

El presidente argentino Javier Milei promocionó un proyecto privado y luego borró la publicación.

La publicación, que promocionaba la $LIBRA, permaneció publicada unas cinco horas en redes. Después, Milei la borró y ofreció excusas al considerar de que la criptodivisa pudiese estar implicada en estafas virtuales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló Milei en un mensaje publicado pasada la medianoche del sábado.

¿Qué es la $LIBRA, criptomoneda que Milei promovió?

El “emprendimiento” al que hizo referencia Milei era una “moneda meme” conocida como $LIBRA, que forma parte de un espectro de criptomonedas que no cuentan con sustento económico real, están basadas en capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales.

Mientras estuvo pública la recomendación de Milei, la demanda de la $LIBRA estalló y su precio se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó.

La $LIBRA es un activo digital que está diseñado para generar dinero a su creador mediante el uso de una figura pública o el apoyo de sus seguidores, apuntan expertos en cripto.

Ante la falta de una regulación de las criptodivisas, las ofertas de este tipo caen en un esquema Ponzi (estafa de tipo piramidal).

Este tipo de criptomoneda es conocida como “moneda meme” o “moneda basura”.

El fundador de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, explica a EFE que $LIBRA es una de las más de 50 mil pseudo criptomonedas existentes, que pueden ser creadas en cinco minutos y cuyos desarrolladores asignan unidades para la venta a su discreción bajo el sistema de “inflar y tirar”.

Con información de EFE.