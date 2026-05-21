‘Necesito un doctor’: Kyle Busch pidió localizar a su médico durante su penúltima carrera antes de morir

Kyle Busch, campeón de Nascar, murió a los 41 años y desde días antes de su fallecimiento presentó problemas de salud que lo llevaron a solicitar ayuda médica a través de la radio durante una carrera.

Aunque hasta el momento no fueron esclarecidas las causas exactas de su fallecimiento, se sabe que el piloto de Nascar fue hospitalizado debido a una “grave enfermedad” de la cual no logró recuperarse.

“Kyle ha sufrido una enfermedad grave y fue internado. Actualmente recibe tratamiento y no participará en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en Charlotte Motor Speedway. Pedimos comprensión y privacidad mientras afrontamos esta situación”, informó su familia, según Motorsport.

Busch era considerado una de las figuras más importantes de la Nascar en las últimas décadas.

Kyle Busch solicitó un médico por la radio mientras corría a bordo de su automóvil de Nascar. (Foto: EFE)

¿Qué pasó en la penúltima carrera de Kyle Busch en la Nascar?

La temporada de la Nascar llegó al circuito Watkins Glen International, ubicado en Nueva York, donde los pilotos compitieron el pasado 10 de mayo.

En la vuelta 68, con 32 giros todavía por disputarse, Busch informó mediante la radio de su equipo que necesitaba atención médica inmediata al finalizar la competencia.

“¿Alguien puede intentar localizar a Bill Heisel? Es el doctor del que hablamos, chicos (...) díganle que necesito verlo después de terminar el circuito, voy a necesitar una aplicación, por favor", se escucha durante la transmisión de la carrera.

El piloto no especificó el motivo por el cual necesitaba el medicamento, aunque posteriormente se reportó que en ese momento presentaba síntomas de un fuerte resfriado.

A pesar de sentirse enfermo, Kyle Busch consiguió terminar la carrera en la octava posición a bordo de su automóvil Chevrolet.

¿Cuál fue la última carrera de Kyle Busch?

La última competencia del piloto estadounidense fue el All-Star Race, disputada en el circuito Dover International Speedway, ubicado en Delaware, Estados Unidos.

Busch completó las 100 vueltas programadas y terminó en la décima sexta posición. Días más tarde, su equipo anunció que no participaría en las 600 Millas de Charlotte, una de las carreras más importantes del calendario.

Cuatro días después de aquella competencia se confirmó el fallecimiento del automovilista, noticia que provocó múltiples reacciones entre aficionados, pilotos y equipos de la Nascar.

¿Quién era Kyle Busch?

Kyle Busch fue uno de los pilotos más exitosos y mediáticos en la historia moderna de la Nascar. Nació el 2 de mayo de 1985 en Las Vegas, Nevada, y debutó profesionalmente en la categoría Cup Series en 2004.

A lo largo de su carrera consiguió múltiples victorias y dos campeonatos de la Nascar Cup Series, consolidándose como una de las grandes estrellas del automovilismo estadounidense. Su estilo agresivo al volante y personalidad competitiva lo convirtieron en una figura admirada por millones de aficionados, aunque también protagonizó diversas polémicas dentro de las pistas.

Además de competir para equipos como Joe Gibbs Racing y Richard Childress Racing, Busch destacó por su capacidad para ganar en distintas categorías, incluidas Xfinity Series y Truck Series.