Muere Greg Biffle, expiloto de NASCAR, en accidente de avión junto a su familia

Greg Biffle —recordado como piloto de NASCAR— murió junto a su esposa (Cristina) y sus hijos (Emma y Ryder) luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El accidente aéreo ocurrió alrededor de las 10:15 horas locales, cuando la aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se precipitó durante la maniobra de aterrizaje.

La oficina del alguacil del condado Iredell informó que hubo múltiples víctimas mortales y que las causas del siniestro continúan bajo investigación.

¿Qué se sabe del accidente en Statesville?

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato y la zona permanece acordonada mientras avanzan las diligencias. La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) procesan la escena y realizan las notificaciones correspondientes a familiares.

Jet privado se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville. (Foto: captura de pantalla)

Según datos de FlightAware, el vuelo tenía previsto un itinerario que incluía Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville por la noche. Medios locales señalaron que el avión era propiedad de Biffle.

Un allegado de la familia, el creador de contenido Garrett Mitchell (Cleetus McFarland en Facebook), confirmó públicamente que Greg Biffle viajaba con su familia rumbo a Florida para visitarlos, información que permitió identificar a las víctimas.

“Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder iban en ese avión, porque venían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados”, escribió Mitchell.

Trayectoria de Greg Biffle en NASCAR: ¿Quién era el expiloto que falleció junto a su familia?

Greg Biffle, nacido en Vancouver, Washington, fue elegido por NASCAR como uno de sus 75 mejores pilotos y compitió durante 18 años en la élite del automovilismo.

El exconductor disputó más de 800 carreras en las tres series nacionales, ganó 54 competencias y obtuvo campeonatos en la Truck Series (2000) y en la Serie Xfinity (2002), siendo el primer piloto en conquistar ambos títulos. En la Serie de la Copa, sumó 19 victorias y terminó segundo del campeonato en 2005.

La mayor parte de su carrera la desarrolló con Roush Fenway Racing, equipo con sede a unos 40 kilómetros al sur del lugar del accidente. Tras un retiro parcial en 2016, regresó en 2022 para disputar cinco carreras, incluida la Daytona 500.

El expiloto de NASCAR Greg Biffle y su familia murieron viajaban en una avioneta que se estrelló en Carolina del Norte (Foto: Shutterstock).

NASCAR lamenta el deceso de Greg Biffle

NASCAR lamentó la pérdida y destacó su legado deportivo y comunitario. Propietarios de equipos y autoridades estatales expresaron condolencias. Un comunicado conjunto emitido en nombre de las víctimas identificó también a Dennis Dutton, su hijo Jack, y Craig Wadsworth entre las personas a bordo, todos vinculados a la comunidad de NASCAR.

Además de su carrera en pista, Biffle era conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas del accidente.

Con información de EFE y AP.