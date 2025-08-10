Piloto de NASCAR gana carrera y se fractura en el festejo: ¿Cómo está Connor Zilisch tras accidente?

El piloto de 19 años Zilisch fue trasladado a un hospital de emergencia y fue dado de alta en la misma noche (Fotoarte: El Financiero / Fotos: Shutterstock/Imágen generada mediante IA Gemini).

Connor Zilisch, piloto de la NASCAR, se fracturó la clavícula luego de su sexta victoria en la Xfinity Series, en la carrera Mission 200 el sábado.

El líder de puntos en la tabla de la Xfinity Series se impuso en el circuito Watkins Glen International, en Nueva York, lo que provocó un festejo por lo grande para él y su equipo.

¿Qué le pasó a Connor Zilisch, corredor de la NASCAR?

El piloto de 19 años se paró sobre la ventanilla de su automóvil Chevrolet No. 88 y posó una de sus piernas sobre el toldo, mientras comenzó a agitar una lata; sin embargo, un tropiezo lo hizo caer violentamente al suelo sobre su brazo derecho; también, se aprecia un golpe en su cabeza.

Inmediatamente, acudieron personas en su auxilio. De acuerdo con CBS, el piloto fue inmovilizado y trasportado en camilla para ser revisado por médicos; después, fue llevado al hospital, donde le realizaron estudios, y lo dieron de alta la misma noche.

“La red de la ventana estaba en la puerta. En cuanto comenzaron a rociar agua, mi pie resbaló y lo último que recuerdo fue estar a medio camino hacia abajo y cayendo. Estoy muy agradecido de que no haya sido peor y que la clavícula sea la única lesión, pero odio no haber podido correr hoy (domingo) y darme una oportunidad de conseguir un buen resultado para Trackhouse y Red Bull”, dijo el joven a USA Network.

De acuerdo con la NASCAR en un comunicado, el joven estuvo “despierto y consciente” en todo momento tras el accidente, y posteriormente el propio piloto se reportó en redes sociales.

“Antes que nada, gracias a todos los que se pusieron en contacto hoy, y gracias a los médicos por cuidarme toda la noche. Fui a dar una vuelta mientras salía del coche por la victoria. Afortunadamente, las tomografías de mi cabeza están claras, y mi única lesión es una clavícula rota”, expresó.

El equipo Trackhouse Racing (mismo de Daniel Suárez) retiró el vehículo que Zilisch estaba dispuesto a utilizar en su cuarta carrera de Cup Series el domingo en Watkins Glen para su cuarta carrera en la máxima división de NASCAR.

Su próxima cita en el calendario de la Xfinity Series de la NASCAR está programada para el 22 de agosto en Daytona International Speedway pero se desconoce cuánto tiempo esté en rehabilitación. En tanto, los playoffs de la Serie Xfinity inician el 31 de agosto.

“Aún estamos trabajando con los médicos para definir los siguientes pasos (...). No sé si yo podré volver tan rápido, pero espero que mis huesos jóvenes sanen pronto para volver lo antes posible”, dijo a USA Sports.

“Estamos rezando para que Connor esté bien. Creo que va a estarlo”, dijo su jefe de equipo, Mardy Lindley, a SiriusXM NASCAR Radio.

La Xfinity Series es la ‘segunda división’ de la NASCAR, en donde corren muchos de los grandes prospectos a convertirse en pilotos de primer nivel, como el mexicano Daniel Suárez, y competir en la Cup Series.

El caso de Zilisch podría ser éste, pues su gran desempeño ha hecho que se proyecte como uno de los más llamativos para ocupar un asiento titular en la Serie Cup en la próxima temporada 2026.

Las lesiones no son nuevas para él: se perdió una carrera en junio por una lesión en la espalda en un accidente en Talladega; sin embargo, eso no mermó su rendimiento y ha conseguido cinco victorias en las últimas ocho carreras.

Se espera que la Cup Series de la NASCAR regrese a México próximamente, así lo adelantó el piloto mexicano Daniel Suárez, quien no correrá con su equipo actual la próxima temporada y bien su puesto lo podría ocupar Zilisch.