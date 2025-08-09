‘Se complicó, pero mantuvimos el temple’: Isaac del Toro gana la Vuelta a Burgos 2025 tras superar pinchazo

Tras el pinchazo que sufrió Isaac del Toro, le brindaron otra bici para que pudiera continuar en la competencia. (Fotos: EFE)

¡Isaac del Toro ganó la Vuelta a Burgos 2025! Tras 5 intensas etapas, el ciclista mexicano se coronó como el campeón de la clasificación general, al alejarse 19 segundos de su contrincante más cercano, el italiano Lorenzo Fortunato.

El mexicano Isaac del Toro cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:33:16, 10 segundos después que Giulio Ciccone, quien ganó la Etapa 5 de la Vuelta de Burgos, lo que le fue suficiente para llevarse el título de campeón.

Para el joven de 21 años, esta edición de la Vuelta a Burgos fue “salvada por los muebles”, debido a que Isaac del Toro incluso tuvo que sobreponerse a una pinchadura en una de sus llantas en los kilómetros finales.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 5 de la Vuelta de Burgos?

La jornada arrancó accidentada con una caída en el kilómetro 16 que afectó a varios corredores. Poco después, en el kilómetro 24, se formó la fuga del día con Nico Denz (Bora), Mathijs Paasschens (Bahrain-Victorious), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Matteo Moschetti (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel) y Samuele Zoccarato (Polti-Kometa).

En los últimos 12 kilómetros, Del Toro sufrió un pinchazo, pero logró reincorporarse al pelotón y la ofensiva final comenzó con un ataque de Esteban Chaves y luego Jefferson Cepeda, quien fue alcanzado por Ciccone y Del Toro.

El fuerte ritmo del grupo dejó sin opciones a Bisiaux, quien tomó la decisión de dejar la competencia en manos de los dos favoritos para ganar.

Ciccone lanzó su ataque definitivo a 900 metros de meta. Del Toro, sin arriesgar más de lo necesario, cruzó la línea en segunda posición y aseguró así su triunfo. Se trata del segundo de la temporada.

“Cuando Ciccone atacó sabía que seguía siendo primero, pero tenía que evitar cualquier imprevisto y la prioridad era no llegar con Fortunato y abrir tiempo con el resto”, comentó Isaac del Toro tras la competencia.

¿Qué dijo Isaac del Toro tras ganar la Vuelta de Burgos 2025?

Tras conquistar la Vuelta a Burgos 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) reconoció que la carrera no fue fácil y que tuvo que sobreponerse a varios contratiempos, incluido un pinchazo en la última bajada, para asegurar su victoria final.

El vencedor destacó el papel del equipo, el ambiente positivo dentro del grupo y el orgullo que siente por representar a su país en lo más alto del podio.

“El equipo siempre mantiene un ambiente muy tranquilo, la verdad, no se nos estaba dando, pero al final conseguimos el resultado”, comentó el mexicano, quien ha reconocido que la etapa se complicó por el pinchazo en la última bajada, pero finalmente se hizo con la general.

El triunfo de Isaac del Toro en la tercera etapa de la Vuelta de Austria lo colocó a 3 segundos de Felix Grossschartner, el líder al momento. (Foto: EFE/ Tour de Austria)

Del Toro reconoció que el contratiempo mecánico le hizo pensar que podía perder la carrera: “Obviamente un poco, porque se iba a complicar más de lo normal, pero tratamos de mantener el temple y hacer las cosas bien”.

Sobre esta temporada, en la que el mexicano se hizo un nombre en el ciclismo internacional, destacó que “hay días en los que hay cansancio aunque no lo parezca y otros en los que el cuerpo reacciona muy bien”.

Una temporada para recordar para el mexicano que reconoció que ha sido “un año de aprendizaje” para el ciclismo mexicano, que es “un orgullo representar” a México y sobre su futuro, señaló que prefiere “no saber”.