México vs. Australia EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el penúltimo amistoso previo al Mundial 2026?

La Selección Mexicana llega con buenas sensaciones al partido ante Australia, tras su más reciente presentación ante Ghana [Fotografía. Cuartoscuro]

La adrenalina mundialista ya se siente y la Selección Mexicana está en un momento crucial rumbo al Mundial 2026. Con la presión al máximo y los lugares en juego, el amistoso México vs. Australia es una prueba de fuego que puede cambiar el destino de varios futbolistas.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con buenas sensaciones tras su victoria ante Ghana, pero aún tiene decisiones por tomar de cara a la lista definitiva de la Selección en el Mundial.

El duelo ante los ‘Socceroos’ aparece como una oportunidad clave para afinar detalles tácticos y definir roles dentro del plantel. El conjunto oceánico se presenta como un rival incómodo, con orden defensivo y fortaleza física, características que históricamente complican a México.

México vs. Australia: Fecha, horario, sede y canal del partido amistoso

El amistoso entre México y Australia se disputa este sábado 30 de mayo en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California.

Partido : México vs Australia

: México vs Australia Fecha : 30 de mayo de 2026

: 30 de mayo de 2026 Hora : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Rose Bowl Stadium, Pasadena

: Rose Bowl Stadium, Pasadena Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX

En el Rose Bowl se espera un ambiente cercano al que vivirá el conjunto tricolor en sus duelos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en el Grupo A durante la justa mundialista.

El encuentro también es un ensayo clave para Australia de cara a su segundo partido del Mundial frente a Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas que integró a Alejandro Zendejas en su lista definitiva.

El México vs. Australia es el último duelo del conjunto tricolor previo a que se dé a conocer la lista definitiva para el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Posibles alineaciones del amistoso México vs. Australia

Javier Aguirre podría apostar por una base cercana al equipo titular mundialista, con la incorporación de futbolistas que militan en Europa y que buscan consolidarse en el once inicial.

Gran parte de la alineación que presentará México podría ser similar a la que utilizó en el partido amistoso ante Bélgica, donde firmó una actuación sólida en el empate 1-1, con una delantera encabezada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones, campeón de goleo en la Saudi Pro League. Estas son las posibles alineaciones de ambas selecciones.

México

Raúl Rangel

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Gilberto Mora

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Australia

Mat Ryan

Gethin Jones

Harry Souttar

Kye Rowles

Aziz Behich

Keanu Baccus

Jackson Irvine

Connor Metcalfe

Martin Boyle

Mitchell Duke

Craig Goodwin

¿Cómo llega México al amistoso contra Australia?

La Selección Mexicana llega después de vencer 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde mostró dominio durante varios lapsos y generó las oportunidades más claras de peligro.

Brian Gutiérrez abrió el marcador en los primeros minutos tras aprovechar un error del portero rival, mientras que Guillermo ‘Memote’ Martínez selló el triunfo en la segunda mitad con una definición dentro del área.

El equipo de Javier Aguirre utilizó el encuentro para probar variantes ofensivas y darle minutos a futbolistas jóvenes como Gilberto Mora, quien dejó buenas sensaciones en el terreno de juego.

Además, la escuadra tricolor ya cuenta con la integración de varios jugadores que militan en el extranjero, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026.

Aunque hubo varios cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo de Aguirre, México registra una racha de 6 partidos sin perder, con 4 victorias y 2 empates ante Bélgica y Portugal (en la reapertura del Estadio Banorte).

Se espera que la base del 11 titular de México vs Australia sea similar a la que se a la que presentó ante Bélgica. [Fotografía. EFE]

El conjunto tricolor afronta su penúltimo partido de preparación antes de su debut mundialista del 11 de junio ante Sudáfrica.

Para Australia, el partido ante México es su primer partido de preparación rumbo al Mundial 2026, torneo al que clasificó de manera directa en la eliminatoria asiática.

Los ‘Socceroos’ terminaron en el segundo lugar del Grupo C en la tercera ronda con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 1 derrota, y sellaron su boleto el 10 de junio tras vencer 2-1 a Arabia Saudita en la última jornada.

La selección australiana mantiene una base de futbolistas que militan en Europa y combina experiencia con una generación que busca consolidarse. Jugadores como Mat Ryan, Harry Souttar y Jackson Irvine encabezan a un equipo que apuesta por el orden táctico, la intensidad física y el juego aéreo.

En ataque, Australia cuenta con elementos desequilibrantes como Martin Boyle y Craig Goodwin, además de Mitchell Duke como referencia en el área. En el mediocampo, Connor Metcalfe y Keanu Baccus aportan dinamismo y recuperación.

El conjunto oceánico también busca medir su nivel ante selecciones de otras confederaciones antes de la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

El antecedente más reciente entre México y Australia ocurrió en 2023 y terminó en empate 2-2, en un partido donde México reaccionó en los minutos finales.

Después del duelo ante Australia, la Selección Mexicana todavía disputará un amistoso frente a Serbia en el Estadio Nemesio Díez el próximo 4 de junio, ya con los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026.