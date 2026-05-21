Chequia, rival de México en el Grupo A, revela su lista de convocados para el Mundial 2026

Chequia reveló su lista de jugadores para su preparación para el Mundial 2026 (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER).

La selección de Chequia, rival en el Grupo A de México para el Mundial 2026, presentó su lista de convocados para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El equipo dirigido por Miroslav Koubek afronta su regreso a la competencia después de 20 años de ausencia.

La convocatoria del rival de México incluye a futbolistas con experiencia en ligas europeas como Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, y Tomáš Souček, mediocampista del West Ham United, quienes aparecen como las principales figuras del conjunto europeo para el partido contra la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Los jugadores clave de Chequia para el Mundial 2026

Chequia reveló una lista de 29 futbolistas para iniciar su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que enfrentará a México, Sudáfrica y República de Corea dentro del Grupo A.

El plantel contempla jugadores que militan en ligas de Alemania, Inglaterra, Francia, Países Bajos y Chequia, aunque eventualmente será reducida a 26 elementos.

En la portería aparecen Lukáš Horníček del Braga o Matěj Kovář, del PSV Eindhoven. La defensa incluye nombres como Vladimír Coufal, Robin Hranáč y Ladislav Krejčí, además de una fuerte presencia de futbolistas del Slavia Praga, club que aporta varios elementos a la concentración mundialista.

El mediocampo estará liderado por Tomáš Souček, jugador del West Ham United que está cerca de convertirse en el futbolista con más partidos en la historia de la selección checa. También sobresalen Pavel Šulc, del Olympique de Lyon, y Pavel Bucha, del FC Cincinnati.

En ataque, la principal referencia será Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen que apunta como una de las figuras del equipo europeo para la Copa Mundial 2026. La convocatoria también integra a Adam Hložek, Jan Kuchta y Mojmír Chytil.

La lista dejó ausencias relevantes como Václav Černý y Matěj Vydra, futbolistas que habían formado parte de procesos recientes del combinado europeo.

Además de los nombres, la selección checa llamó la atención por la manera en la que presentó su convocatoria. El equipo difundió un video en redes sociales donde familiares de los jugadores mostraron fotografías y grabaciones de la infancia de los futbolistas durante sus primeros pasos en el futbol, material que rápidamente se viralizó entre aficionados.

Lista completa de convocados de Chequia para el Mundial 2026

Porteros: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven) y Jindřich Staněk (Slavia Praga).

Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven) y Jindřich Staněk (Slavia Praga). Defensas: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga).

Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga). Mediocampistas: Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukáš Červ (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Kralove), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Olympique de Lyon) y Denis Višinský (Viktoria Plzen).

Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukáš Červ (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Kralove), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), Lukáš Provod (Slavia Praga), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Olympique de Lyon) y Denis Višinský (Viktoria Plzen). Delanteros: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praga) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

¿Cuándo juega Chequia contra México en el Mundial 2026?

El partido entre México y Chequia se disputará el miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, dentro de la actividad del Grupo A de la Copa Mundial.

El conjunto europeo debutará el 11 de junio contra República de Corea en el Estadio Guadalajara. Posteriormente enfrentará a Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta antes de cerrar la fase de grupos frente al Tricolor.

El encuentro entre México y Chequia definirá posiciones importantes del sector, ya que el primer lugar avanzará para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares de otros grupos, mientras que el segundo sitio jugará contra el subcampeón del Grupo B.

Chequia obtuvo su clasificación al Mundial después de superar el repechaje europeo. El equipo eliminó a República de Irlanda y posteriormente derrotó a Dinamarca en series de penales disputadas en Praga.