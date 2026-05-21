Gustavo Adolfo Infante alista demanda contra Sergio Mayer: ‘Engañó a las autoridades’

Sergio Mayer demandó a Gustavo Adolfo Infante por daño moral tras asegurar que perdió un supuesto reality show familiar valuado en 2.5 millones de dólares por comentarios realizados por el conductor. [Fotografía. Cuartoscuro]

Al productor de Solo para Mujeres le sigue lloviendo sobre mojado. A días de que Sergio Mayer anunciara su renuncia a la militancia de Morena, el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante confirmó que prepara una denuncia por presunto fraude procesal contra el actor, quien perdió en las tres instancias judiciales la demanda por daño moral que interpuso contra el conductor hace 3 años.

La abogada Mariana Gutiérrez, representante legal del conductor de espectáculos, explicó que ahora sí pueden iniciar el proceso penal debido a que el juicio civil quedó firme tras la resolución del amparo.

De acuerdo con la defensora de Gustavo Adolfo Infante, la nueva denuncia estará relacionada con presuntos documentos falsos y supuestas irregularidades que Sergio Mayer presentó durante el litigio para reclamar una indemnización de 2.5 millones de dólares.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante denunciará a Sergio Mayer por fraude procesal?

Mariana Gutiérrez explicó que el equipo legal de Gustavo Adolfo Infante prepara una denuncia por presunto fraude procesal debido a que, presuntamente, Sergio Mayer intentó engañar a las autoridades judiciales mediante documentos y contratos falsos.

La representante legal añadió que el procedimiento no podía iniciar antes porque debían esperar a que concluyeran todas las instancias legales del juicio por daño moral.

“Ya perdió el amparo, que es la última instancia, y ahora sí se configura el delito de fraude procesal porque presuntamente engañó a las autoridades”, explicó Mariana Gutiérrez a Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente negó tener una orden de restricción en su contra por parte de Maribel Guardia.

La defensora afirmó que la denuncia será presentada ante la Fiscalía por el abogado penalista Alonso Becerra, quien trabaja junto al equipo jurídico del conductor.

Adolfo Infante también aseguró que parte de la documentación presentada por Sergio Mayer era “apócrifa, totalmente falsa e inventada”.

Gustavo Adolfo Infante La abogada de Gustavo Adolfo Infante confirmó que el conductor demandará por fraude procesal a Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué pasó con la demanda millonaria de Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo Infante?

El conflicto legal entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante comenzó cuando el exdiputado de Morena demandó al conductor por presunto daño moral debido a declaraciones relacionadas con un supuesto reality show familiar.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Sergio Mayer exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares tras asegurar que perdió un supuesto contrato para un reality show familiar debido a comentarios realizados por el conductor en programas de espectáculos.

La abogada del reconocido conductor de espectáculos agregó que los jueces resolvieron de manera unánime que el actor no logró comprobar el supuesto daño moral contra el conductor.

“Perdió la primera instancia, perdió la segunda instancia… y fuimos al amparo y después de una larga deliberación de los magistrados, llegaron a la conclusión de que no le debo nada”, declaró el conductor.

Durante la conversación, Mariana Gutiérrez calificó la demanda de Sergio Mayer como un procedimiento “muy mal hecho y sin motivo ni razón”. Además, la abogada acusó al actor de presuntamente intentar modificar el monto reclamado dentro del juicio.

¿Por qué Sergio Mayer renunció a Morena?

La denuncia anunciada por Gustavo Adolfo Infante ocurrió días después de que Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a Morena, partido al que pertenecía desde hace varios años.

De acuerdo con un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y al Instituto Nacional Electoral, el actor y productor solicitó su baja definitiva del padrón de militantes por “motivos personales”.

La renuncia fue presentada el pasado 15 de mayo y, de acuerdo con el oficio, Sergio Mayer pidió que sus datos fueran eliminados de cualquier registro relacionado con el partido político.

Sin embargo, durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Mariana Gutiérrez aseguró que el exdiputado ya se encontraba suspendido dentro de Morena antes de anunciar públicamente su salida.

“Él ya estaba suspendido del partido Morena”, afirmó la abogada, quien señaló que Sergio Mayer intentó presentar la renuncia como una decisión personal pese a que ya enfrentaba un procedimiento interno.

Además, la abogada de Gustavo Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer no acudió a algunas audiencias relacionadas con el proceso partidista que enfrentaba dentro del movimiento político.