‘Tijeretazos’ de Moody’s: Rebaja notas de Banamex, BBVA y Banorte tras degradar calificación de México

Moody's señaló que los bancos tienen un 'panorama más difícil' por el cambio en el perfil macroeconómico de México.

Moody’s Ratings rebajó la calificación de ocho bancos, en línea con el recorte a la calificación soberana de México a ‘baa3′ perspectiva estable anunciado esta semana.

Las notas de BBVA México, Banorte, Banco Santander México, Banamex, Banco del Bajío pasaron de ‘baa2′ a ‘baa3’, informó la agencia este jueves 21 de mayo.

En el caso del Banco Nacional de Comercio Exterior, la calificación crediticia se mantuvo en ‘ba2′, pero al ser considerado un brazo financiero del Gobierno de México, las notas de emisor a largo plazo del banco y las calificaciones de deuda senior no garantizada (de su sucursal en las Islas Caimán) fueron rebajadas a ‘baa3′.

Para Nacional Financiera (Nafin) la calificación se quedó en ‘ba1′. Al igual que Bancomext, las notas de emisor a largo plazo del banco y las calificaciones del programa de certificados de depósito (a través de su sucursal en Londres) fueron rebajadas de ‘Baa2′ y ‘(P)Baa2′ a ‘Baa3′ y ‘(P)Baa3′.

Moody’s aclaró que las perspectivas de las calificaciones de depósitos bancarios a largo plazo, emisor y deuda senior no garantizada se modificaron de negativas a estables para BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin, mientras que las perspectivas para Banamex siguen siendo negativas.

“El cambio del perfil macroeconómico de México de ‘Moderado+’ a ‘Moderado’ refleja nuestra opinión de que las condiciones crediticias para los bancos mexicanos son más difíciles”, expuso la agencia calificadora.

Incluso, Moody’s refirió que la débil ejecución de los contratos, un amplio sector informal, la limitada transparencia de los prestatarios y unos marcos ineficaces en materia de garantías y quiebras lastran la penetración financiera.

“A estos retos se suman un contexto económico débil y una competencia cada vez más intensa por parte de los nuevos operadores”, añadió.

“El crecimiento del crédito se mantendrá en cifras de un solo dígito alto, impulsado por el crédito al consumo en un contexto de creciente competencia, mientras que el crédito a las empresas seguirá siendo moderado debido a las débiles condiciones económicas”, apuntó la agencia.

¿Hay riesgo de otro recorte para calificaciones de bancos en México?

Apuntó que para BBVA México, Banorte, Santander México y Banamex no existe presión al alza sobre sus calificaciones, pero podría rebajarlas otra vez si se presenta una nueva degradación de la nota de México, así como por un debilitamiento material de los perfiles financieros o una reducción significativa en los volúmenes de deuda susceptible de rescate interno.

Para BanBajío, el riesgo está en si se presenta un debilitamiento de sus calificaciones crediticias básicas o una rebaja de los bonos del gobierno mexicano. En tanto, Nafin, Bancomext y el IPAB dependen totalmente del comportamiento de la calificación crediticia de México, concluyó.