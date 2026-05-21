Muere Kyle Busch, excampeón de NASCAR, por ‘grave enfermedad’; iba a competir en la Coke 600

Horas antes de su muerte, Kyle Busch había sido hospitalizado por una enfermedad grave. (Foto: Unpslash/ Imagen generada con IA Gemini)

El piloto estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de la Cup Series de NASCAR, murió este jueves según informó la organización de automovilismo más popular de Estados Unidos. El conductor tenía 41 años.

Por la mañana, su familia había informado que, derivado de una enfermedad grave, el piloto iba a ser hospitalizado y se perdería la carrera Coke 600.

“Actualmente (Kyle) está en tratamiento y no competirá en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en Charlotte Motor Speedway. Pedimos comprensión y privacidad mientras nuestra familia navega por esta situación", decía un comunicado oficial en las redes sociales del piloto.

Horas más tarde, se confirmó su deceso. “Nos entristece y nos parte el corazón compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch, bicampeón de la Cup (Series) y uno de los pilotos más grandes y feroces de nuestro deporte”, lamentó NASCAR en redes sociales.

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia Busch, a Richard Childress Racing —equipo en el que competía Kyle— y a toda la comunidad del automovilismo”, concluyó la organización.

Kyle Busch, ‘un futuro miembre del Salón de la Fama’

Tras darse a conocer la noticia, NASCAR, junto con el equipo de Kyle y su familia, calificaron a Kyle como “un talento excepcional, uno de esos que aparecen una vez por generación”, además de referirse a él como “un futuro miembro del Salón de la Fama”.

“Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y se preocupaba profundamente por el deporte y por los aficionados”, expresaron.

Asimismo, destacaron el legado del piloto estadounidense como activo de la NASCAR: “estableció récords de victorias en series nacionales, ganó campeonatos en el máximo nivel de NASCAR y ayudó a formar a la siguiente generación de pilotos como propietario en la Truck Series”.

De acuerdo con The Athletic, la marca de Kyle es de 234 carreras ganadas entre las distintas categorías de NASCAR —Cup Series, O’Reilly Series y Truck Series—, además de que fue campeón de Cup Series en 2015 y 2019.

“NASCAR perdió hoy a un gigante del deporte, demasiado pronto”, escribieron en el comunicado.

A Kyle le sobreviven su esposa Samantha, su hija Lennix, de 4 años, además de su hijo Brexton, de 11 años, quien ya es una joven promesa del automovilismo.

El malestar que tuvo Kyle en Watkins Glen dos semanas antes

Dos semanas antes de su deceso, reporta The Athletic, Kyle tenía signos de enfermedad en Watkins Glen e, incluso, abrió su radio para comunicarse con su asistente médico Bill Heisel, a quien pidió ver apenas terminara la carrera. “Voy a necesitar una inyección”, expresó.

“Se puede notar por cómo hablo… todavía no estoy bien”, dijo en declaraciones para el medio deportivo tras ser cuestionado al respecto. “La tos estuvo bastante fuerte la semana pasada”.

La semana pasada en la Truck Series desde Dover Motor Speedway, su última carrera, fue el más rápido en las prácticas, se hizo de la pole, lideró la mayoría de la carrera y se llevó la victoria.

No se ha informado, de momento, cuál fue la enfermedad que llevó a Kyle al hospital antes de morir.