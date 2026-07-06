¿Quién fue Samir Flores, el activista por el que protestaron contra Cuauhtémoc Blanco?

Samir Flores era un activista quien fue asesinado en 2019 en Morelos y desde entonces no se aclaró el caso. (Quadratín Morelos)

Samir Flores era activista en Morelos. El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue encarado por el asesinato de Flores cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para el partido de México vs. Inglaterra.

Samir Flores fue asesinado la madrugada del 20 de febrero de 2019, cuando tres hombres se estacionaron frente a su hogar en Amilcingo, en Morelos.

En dicho sitio le llamaron para negociar un anuncio en la radio comunitaria que él había fundado. Cuando el activista salió de su casa, lo agarraron y arrastraron hacia lo oscuro.

Después, sonaron tres disparos, de los cuales, dos impactaron en su cabeza. Samir Flores era uno de los opositores más visibles contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).

Se trata de un megaproyecto gubernamental que consta de dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en Tlaxcala, Puebla y Morelos.

¿Qué sabemos del asesinato del activista Samir Flores?

Durante siete años ha habido cuatro líneas principales de investigación derivadas de la muerte del activista. Una de ellas es la vinculada con el crimen organizado.

Mientras que otra es un conflicto laboral con el ayuntamiento de Temoac. La tercera es otro desencuentro que había en el zona por mover una escuela de lugar, y la cuarta está relacionada con el Proyecto Integral Morelos y el resto de resistencias de las que Flores era parte activa.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos Puebla Tlaxcala, organización social a la que pertenecía Flores, ha pedido varias veces que se llame a declarar a políticos que estaban en el Gobierno de Morelos.

Cuauhtémoc Blanco denuncia agresiones y amenazas contra su familia

Cuauhtémoc Blanco rompió el silencio tras la difusión de videos en redes sociales que capturaron momentos de tensión durante su traslado al partido de la Selección Mexicana.

A través de un pronunciamiento oficial dirigido a la opinión pública, el exfutbolista denunció haber sido víctima de un acto de “hostigamiento y violencia” que puso en riesgo la integridad física de su esposa, hijos y otros familiares que lo acompañaban.

El exmandatario estatal fue enfático al señalar que, si bien respeta la libertad de expresión, las acciones registradas el pasado domingo rebasaron los límites de la protesta pacífica para convertirse en una agresión directa y violenta contra civiles ajenos a cualquier disputa de índole política.

De acuerdo con el testimonio compartido por Blanco, el incidente escaló rápidamente cuando un grupo de personas interceptó el vehículo particular en el que se transportaba junto a sus seres queridos.

Los manifestantes rodearon la camioneta, bloqueando por completo las vías de tránsito y comenzando a golpear la carrocería del automotor, lo que generó un ambiente de alta peligrosidad y pánico al interior del mismo.

*Con información de Quadratín y Teodoro Rentería