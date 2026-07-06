Portugal vs. España EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partidazo de octavos de final del Mundial?

Portugal vs. España se enfrentan por los cuartos de final de la Copa del Mundo. (Fotos: EFE).

Dallas es la sede de uno de los partidos más atractivos de estos octavos de final del Mundial 2026: Portugal vs. España.

El conjunto de Luis de la Fuente llega como una de las selecciones más sólidas del torneo, sin goles encajados en cuatro partidos, mientras Portugal busca sostener con Cristiano Ronaldo el sueño de su primera Copa del Mundo con el astro portugués en la plantilla.

Portugal es la única selección que le ha ganado un título a España desde que Luis de la Fuente dirige al combinado ibérico.

Portugal vs. España: Fecha, hora y canal para ver EN DIRECTO

El Portugal vs. España se juega este lunes 6 de julio en el Estadio de Dallas, Estados Unidos:

Fecha: lunes 6 de julio de 2026

lunes 6 de julio de 2026 Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México) / 14:00 hora local en Dallas / 19:00 GMT

13:00 horas (tiempo del centro de México) / 14:00 hora local en Dallas / 19:00 GMT Sede: Estadio de Dallas

Estadio de Dallas Transmisión EN VIVO: Canal 5, TV Azteca, TUDN y Vix

España no ha recibido goles en el Mundial 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

Alineaciones probables de Portugal vs. España

Estas son las alineaciones probables para el partido de octavos de final:

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Roberto Martínez (España).

Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Roberto Martínez (España). España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente. Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

En la defensa española solo repetiría un elemento respecto a la final de la Liga de Naciones de junio de 2025: Marc Cucurella como lateral izquierdo, además de Unai Simón en la portería. Pedro Porro ocuparía ahora el lateral derecho que entonces fue de Óscar Mingueza, y la pareja de centrales la forman Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, en lugar de Robin Le Normand y Dean Huijsen.

En Portugal, la duda está en el extremo izquierdo, entre Rafael Leao, titular ante Croacia, y Joao Félix, quien arrancó frente a Colombia y Uzbekistán. Bernardo Silva perdió su lugar tras el debut del equipo en el torneo. Joao Neves, quien jugó como lateral derecho en la final de la Liga de Naciones, regresa a su posición natural en el mediocampo junto a Vitinha.

Cristiano Ronaldo vive su sexta Copa del Mundo. EFE/ Bienvenido Velasco (Bienvenido Velasco/EFE)

¿Cómo llegan Portugal y España a octavos de final?

La selección de España acumula 35 partidos sin perder en 120 minutos. El último conjunto que la venció fue Colombia, en un amistoso disputado el 22 de marzo de 2024. Sin embargo, Portugal sí logró imponerse a España el 8 de junio de 2025, en la final de la Liga de Naciones, resuelta en tanda de penales tras un 2-2 en los 90 minutos y sin cambios en el marcador durante la prórroga. Portugal anotó sus cinco penales; Álvaro Morata falló el suyo.

En el torneo, España no ha recibido goles en sus cuatro partidos disputados hasta la fecha. El portero Unai Simón superó el récord histórico de Walter Zenga de más minutos sin encajar gol en un Mundial. El equipo de Luis de la Fuente encontró su once tipo tras un 0-0 ante Cabo Verde en la fase de grupos, resultado que, con el paso del torneo, se confirmó más complicado de lo que anticipaban algunas previas.

Portugal llegó a octavos de final con una fase de grupos marcada por dudas: solo consiguió una victoria, 5-0 ante Uzbekistán, y un segundo lugar de grupo que le emparejó con Croacia en dieciseisavos. Ese partido se decidió en el último minuto de la prórroga, luego de que un fuera de juego en el gol del empate de Croacia —detectado mediante un chip integrado en el balón oficial del torneo, imperceptible para el ojo humano— anulara la posibilidad de una definición por penaltis.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, suma tres goles en el torneo: dos ante Uzbekistán y uno de penal frente a Croacia, aunque con poca influencia en la generación de juego del equipo. En el mediocampo, Portugal cuenta con Vitinha y Joao Neves, ambos del París Saint-Germain.

¿Cómo van los octavos de final de la Copa del Mundo AL MOMENTO?

Hasta el momento, cuatro selecciones ya avanzaron a cuartos de final del Mundial:

Francia , tras vencer 1-0 a Paraguay.

, tras vencer 1-0 a Paraguay. Marruecos , con un 3-0 sobre Canadá.

, con un 3-0 sobre Canadá. Noruega , que eliminó 2-1 a Brasil y disputará por primera vez en su historia unos cuartos de final de Mundial.

, que eliminó 2-1 a Brasil y disputará por primera vez en su historia unos cuartos de final de Mundial. Inglaterra, que derrotó 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México, resultado que dejó a la selección mexicana sin acceso a cuartos de final por 40 años consecutivos.

De los cuatro cruces de cuartos de final, solo uno está confirmado:

Aún restan de octavos de final:

Lunes 6 de julio: España vs. Portugal (13:00 horas) y Estados Unidos vs. Bélgica (18:00 horas).

España vs. Portugal (13:00 horas) y Estados Unidos vs. Bélgica (18:00 horas). Martes 7 de julio: Argentina vs. Egipto (10:00 horas) y Colombia vs. Suiza (14:00 horas).

Los octavos de final concluyen el 7 de julio, mientras que la ronda de cuartos de final arrancará el 9 de julio y se jugará en su totalidad en Estados Unidos.

Con información de EFE.