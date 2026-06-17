Colombia juega ‘de local’ y vence a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México

La selección de Colombia triunfó ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

Colombia venció a Uzbekistán y logró lo que la Selección Mexicana no consiguió en la inauguración del Mundial contra Sudáfrica: hacerse sentir como local en el Estadio Ciudad de México.

Aunque en lo deportivo pudieron ser más contundentes, en lo anímico, la afición no dejó de cantar y alentar a su equipo, el cual se puso momentáneamente como líder de grupo en un sector donde Portugal, con Cristiano Ronaldo, era el gran favorito.

La afición colombiana hizo sentir a su equipo como locales en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo quedó Uzbekistán vs. Colombia?: Así fue el partido desde el Estadio Ciudad de México

Con dominio sobre la cancha del ‘Coloso de Santa Úrsula ‘, la selección de Colombia le pegó 3-1 al equipo de Uzbekistán, cuadro que también tuvo su apoyo gracias a un pequeño, aunque ruidoso, sector de la tribuna durante los 90 minutos.

Rápidamente, los ‘cafeteros’ tomaron dominio del balón. El aviso más claro llegó al 17, cuando Puerta robó el balón y lo cedió a Arias, quien movió la red por fuera de los tres palos.

Luis Díaz, uno de los referentes de la Selección de Colombia, que hasta entonces estaba apagado, tuvo un chispazo y dio el segundo aviso, cuando al 32′, recibió un pase en profundidad de Arias que estrelló en el palo.

Pero el empate no podía ser eterno. Al 41′, Muñoz apareció por sorpresa en el área y remató de aire un servicio largo, pero preciso, de ‘Lucho’ para abrir el marcador.

Uzbekistán le metió drama en el segundo tiempo y despertó momentáneamente cuando al minuto 60, Fayzullaev apareció tras un error de Camilo Vargas para empujar de cabeza el balón.

El empate se rompió otra vez tan solo 5 minutos después, cuando Puerta robó el balón tras un error uzbeko en el último tercio de cancha y habilitó a Luis Díaz quien, sin pensarlo, definió cruzado para vencer al portero uzbeco.

Los colombianos tomaron el Estadio CDMX en el juego contra Uzbekistán. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Gritos, cánticos, y una gran ola que hacía tiempo no se veía en estas gradas, reflejaron la emoción y efusividad de los aficionados colombianos en este Mundial. Se escuchaba el “ole” cada que un jugador cafetero pasaba el balón.

También supieron sufrir. Sobre el final del encuentro, un disparo pasó cerca de la portería de Camilo Vargas, otro más estuvo cerca de convertirse en gol, pero el balón hizo retumbar el travesaño.

Pero la fiesta no podía acabar así. En el último minuto, ‘Lucho’ demostró porque es referente en este equipo. Presionó en zona defensiva y robó la esférica para poner un centro preciso, el cual Campaz remató para poner el 3-1 definitivo.

La victoria es segura y la fiesta de los ‘parceros’ también, la cual se espera durante un largo rato esta noche.

Luis Díaz fue una de las máximas figuras del juego de Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colombia?

Colombia, encabezada por James Rodríguez, pertenece al grupo K junto con la Selección de Portugal. El siguiente rival de los ‘cafeteros’ es República del Congo quien debutó en la Copa del Mundo con un empate histórico y sorprendente ante los lusitanos.

La cita es el martes 23 de junio a las 8:00 p.m. desde el Estadio Guadalajara (tiempo del centro de México).

El encuentro definitivo en la fase de grupos del Mundial 2026 es contra Portugal en un juego programado para el sábado 27 de junio a las 5:30 p.m. desde el Estadio Miami.