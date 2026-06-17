Portugal vs. República del Congo EN VIVO: Minuto a minuto del partido con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo disputará su primer partido del Mundial 2026 ante República del Congo. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

Portugal pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 con uno de los encuentros más esperados de la primera jornada del Grupo K. La presencia del futbolista Cristiano Ronaldo convierte el debut del conjunto europeo en un foco de atención internacional.

Del otro lado aparece República del Congo, selección que vuelve al máximo escenario del futbol después de más de cinco décadas de espera. Los Leopardos disputaron su última participación en 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire, y ahora buscan escribir un nuevo capítulo en su historia.

La actividad del torneo continúa después de una jornada marcada por el debut de figuras internacionales. Lionel Messi tuvo una noche histórica en la presentación de Argentina y ahora es turno de Cristiano Ronaldo de iniciar su recorrido en la Copa del Mundo.

El encuentro tendrá un componente emocional para Portugal, que mantiene presente el recuerdo de Diogo Jota, exinternacional portugués fallecido en 2025.

El patrimonio de Cristiano Ronaldo ya supera los mil millones de dólares (Foto: EFE/EPA/Anna Szilagyi).

Minuto a minuto del Portugal 1-0 República del Congo

Actualizar información 11:41 Las combinaciones entre Nuno Mendes y João Neves pusieron en aprietos a la defensa de República Democrática del Congo, que respondió con solvencia y evitó que el balón llegara a su portería. 11:38 El regreso al campo mostró a una República Democrática del Congo más agresiva, pero sin generar verdadero peligro sobre la portería portuguesa. 11:33 ¡Tarjeta amarilla! Chancel Mbemba recibió la tarjeta amarilla tras una falta sobre un jugador de Portugal. 11:24 ¡Pausa de hidratación! El gol tempranero de Portugal obliga a Sébastien Desabre, técnico de República Democrática del Congo, a replantear su estrategia para el resto del encuentro. 11:20 Nuno Mendes recibió un pase y se enfiló a toda velocidad hacia la portería de República Democrática del Congo, pero Lionel Mpasi salió a tiempo y evitó el mano a mano. 11:18 Cristiano Ronaldo tomó el control del balón, pero la presión de los defensores de República Democrática del Congo le impidió progresar y la jugada terminó con el balón fuera del campo. 11:15 Yoane Wissa remató desde el área chica, pero el balón se desvió y terminó en tiro de esquina para República Democrática del Congo. 11:14 ¡Tarjeta amarilla! Bernardo Silva se convirtió en el primer jugador de Portugal en ser amonestado en el partido. 11:12 Yoane Wissa sacó un disparo cerca del arco de Diogo Costa y estuvo a punto de empatar; la afición reaccionó de inmediato y se encendió en las tribunas. 11:11 Vitinha y Nuno Mendes se adueñaron de la posesión del balón, lo que limitó los intentos ofensivos de República Democrática del Congo. 11:09 El primer gol de Portugal obligó a República Democrática del Congo a replantear su esquema defensivo. 11:09 Yoane Wissa, delantero congoleño, logró pisar el área de Portugal, aunque su incursión no se tradujo en una ocasión clara de gol. 11:07 ¡Goooooool! João Neves apareció en el área para conectar un cabezazo y adelantar a Portugal, aprovechando el desconcierto defensivo de República Dominicana. 11:00 ¡Arranca el partido! El equipo luso toma el control del balón desde los primeros minutos y genera situaciones de peligro cerca de la portería de RDC.

Portugal vs. República del Congo HOY: ¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

Portugal y República del Congo se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el primer partido del Grupo K del Mundial 2026. El conjunto dirigido por el técnico Roberto Martínez iniciará su participación con la obligación de sumar los tres puntos ante un rival que llega con el entusiasmo de regresar a la competencia después de más de 50 años de ausencia.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Hora: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

11:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio de Houston, Texas

El encuentro marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones. También representará el inicio de la sexta Copa del Mundo en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien continúa como capitán y principal figura de Portugal.

Mundial 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver Portugal vs. República del Congo desde México?

El debut de Portugal en el Mundial 2026 podrá seguirse únicamente por streaming en México. La transmisión estará disponible mediante la plataforma ViX Premium, aunque los aficionados deberán adquirir el Pase Mundialista que ofrece el servicio, ya que la suscripción tradicional no incluye todos los partidos de la Copa del Mundo.

Streaming: ViX Premium

Además, en El Financiero Deportes tendremos la cobertura completa del partido.

¿Cómo llega Portugal a su primer partido del Mundial 2026?

Portugal llega a la Copa del Mundo respaldado por una plantilla equilibrada y con experiencia en las grandes competiciones internacionales. El conjunto luso obtuvo su clasificación en la última jornada de las eliminatorias europeas al golear 9-1 a Armenia, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del grupo por delante de Hungría y la República de Irlanda.

La selección portuguesa presume una de las generaciones más completas de su historia, con figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y João Neves, además del liderazgo de Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr disputará otro Mundial con la intención de conseguir el único gran trofeo que falta en su carrera.

Bruno Fernandes reconoció la influencia del capitán dentro del grupo y destacó la ilusión que genera verlo competir nuevamente en una Copa del Mundo: “Para todos nosotros es un honor tener a Cristiano tan cerca y poder jugar con él. Está muy ilusionado y estamos preparados para ayudarle”, afirmó.

El mediocampista también dejó claro que la selección portuguesa mantiene la ambición de llegar lejos en el torneo: “Soñar no está prohibido, pero tenemos que ir partido a partido. Si queremos llegar al final debemos centrarnos siempre en el siguiente paso”, señaló.

Por su parte, Roberto Martínez insistió en la necesidad de mantener el equilibrio y la disciplina para aspirar al título: “Mi responsabilidad es ver cómo llegar al sueño. El Mundial se gana racionalmente”, explicó el técnico español.

¿Cómo llega República del Congo al Mundial 2026?

República del Congo protagonizó una de las historias más llamativas del proceso clasificatorio al conseguir el penúltimo boleto para el Mundial 2026 y poner fin a una espera de más de medio siglo. Los Leopardos no disputaban una Copa del Mundo desde 1974, cuando participaron bajo el nombre de Zaire.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre construyó su clasificación con una destacada actuación en el proceso africano. Después de pelear por el liderato de su grupo, avanzó a la repesca y superó a rivales de gran nivel hasta conseguir el boleto mundialista. La generación encabezada por Cédric Bakambu, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku devolvió al país al máximo escenario del futbol.

Portugal no ha subestimado al conjunto africano. Bruno Fernandes advirtió que se trata de un rival con argumentos para competir: “Puede que no tengan nombres tan conocidos, pero son jugadores de gran calibre y merecen todo nuestro respeto”, comentó.

Roberto Martínez también destacó las virtudes de los Leopardos antes del debut: “Congo dejó fuera a Camerún y Nigeria. Es un equipo muy flexible, con una línea defensiva muy buena y jugadores que militan en las ligas más importantes de Europa”, aseguró el seleccionador portugués.

República del Congo afrontará el compromiso con el objetivo de sorprender desde el inicio del Grupo K y demostrar que su regreso al Mundial no es una casualidad, sino el resultado de un proyecto que logró romper una ausencia de más de 50 años.

Con información de EFE.