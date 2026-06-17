¿Dónde ver el Mundial 2026 HOY 17 de junio? Ronaldo y James Rodríguez a escena

Portugal llega como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, debuta ante República Democrática del Congo. [Fotografía. EFE]

Ojalá el torneo nunca termine. Después de las grandes historias que dejaron los primeros partidos, como el empate de Cabo Verde frente a España o la victoria de México sobre Sudáfrica en el encuentro inaugural, este 17 de junio concluye la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La actividad del día contará con la participación de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, una de las principales candidatas a conquistar la Copa del Mundo.

Tras la inauguración del Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México volverá a albergar actividad en la justa mundialista con el debut de Colombia, liderada por James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, frente a Uzbekistán, selección dirigida por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006.

Además, la jornada tiene como uno de sus principales atractivos el duelo entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones semifinalistas en Qatar 2022 y que buscan comenzar con fuerza su camino en el torneo más importante del futbol mundial.

¿Qué partidos se juegan hoy 17 de junio en el Mundial 2026?

Los partidos del Mundial 2026 de este 17 de junio corresponden a los grupos K y L. La jornada tendrá como principal atractivo el duelo entre Inglaterra y Croacia, además del esperado debut de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. El delantero portugués disputará su sexta Copa del Mundo, una marca histórica que comparte con Guillermo Ochoa y Lionel Messi.

¿Cómo llegan Portugal y República Democrática del Congo al Mundial 2026?

Portugal llega como una de las selecciones favoritas a levantar la Copa del Mundo en 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez consiguió su clasificación con autoridad y reforzó su candidatura después de conquistar la UEFA Nations League de 2025, donde derrotó a España en la final.

El combinado luso mantiene una plantilla repleta de talento encabezada por Cristiano Ronaldo, quien disputa la sexta Copa del Mundo de su carrera. A su alrededor aparecen nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y Rúben Dias, futbolistas que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras.

República Democrática del Congo protagoniza una de las historias más llamativas del torneo. La selección africana vuelve a disputar un Mundial por primera vez desde Alemania 1974, poniendo fin a una espera de más de cinco décadas.

Los congoleños llegan respaldados por el buen nivel que mostraron en la Copa Africana de Naciones de 2024, donde alcanzaron las semifinales. Jugadores como Chancel Mbemba, Yoane Wissa y Cédric Bakambu lideran a un equipo que intentará competir por el segundo boleto del Grupo K.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo disputará su sexto mundial como el gran referente de la selección de Portugal. [Fotografía. EFE] (ANTONIO PEDRO SANTOS/EFE)

¿Cómo llegan Inglaterra y Croacia al Mundial 2026?

Inglaterra vuelve a posicionarse entre las principales candidatas a conquistar el Mundial 2026, con la ilusión de poner fin a una sequía que se extiende desde 1966, cuando levantó el histórico trofeo Jules Rimet.

La selección de los ‘Tres Leones’ afronta su primer gran torneo bajo la dirección de Thomas Tuchel, quien tomó las riendas de una generación talentosa que lleva varios años compitiendo al más alto nivel del futbol internacional.

Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice encabezan una plantilla que busca terminar con una sequía de 60 años. La presión es alta después de perder las últimas dos finales de la Eurocopa ante Italia y España.

A pesar del paso de los años, Croacia mantiene el legado de una de las generaciones más exitosas de su historia. Los balcánicos fueron subcampeones en Rusia 2018 y alcanzaron el tercer lugar en Qatar 2022, resultados que los consolidaron entre las selecciones más competitivas del planeta.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalić sigue liderado por Luka Modrić, quien podría disputar el último Mundial de su carrera. A su alrededor han surgido futbolistas como Joško Gvardiol y Petar Sučić, encargados de encabezar la renovación del equipo.

Luka Modric Luka Modrić, capitán de Croacia, disputará su quinto Mundial. [Fotografía. EFE]

¿Cómo llegan Ghana y Panamá al Mundial 2026?

Ghana regresa a una Copa del Mundo después de una decepcionante actuación en Qatar 2022. Las ‘Estrellas Negras’ vuelven a competir en el máximo escenario internacional con una generación encabezada por Mohammed Kudus, Iñaki Williams y Antoine Semenyo.

La selección africana intentará recuperar el protagonismo que alcanzó en Sudáfrica 2010, cuando se convirtió en la tercera selección africana en alcanzar los cuartos de final de un Mundial. Para este debut no contará con Thomas Partey, quien quedó fuera por problemas de visa en Canadá.

Panamá disputará apenas la segunda Copa del Mundo de su historia. El conjunto canalero llega después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Concacaf bajo el mando de Thomas Christiansen.

Los panameños buscan superar por primera vez la fase de grupos y conseguir sus primeros puntos mundialistas. Para ello confiarán en la experiencia de Adalberto Carrasquilla, futbolista de Pumas y finalista de la Liga MX, considerado el principal referente del equipo.

Ghana buscará mejorar la participación que tuvo en Qatar 2022. [Fotografía. Cuartoscuro] (Mireya Novo)

¿Cómo llegan Uzbekistán y Colombia al Mundial 2026?

Uzbekistán disputará el primer Mundial de su historia y se ha convertido en una de las grandes historias de esta edición. La selección asiática consiguió una clasificación histórica y ahora intentará demostrar que puede competir contra rivales de mayor tradición.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro cuenta con futbolistas que han comenzado a llamar la atención en Europa, especialmente Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, dos de los referentes de una generación que busca hacer historia.

Colombia regresa a una Copa del Mundo después de quedarse fuera de Qatar 2022. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, los cafeteros recuperaron protagonismo y volvieron a posicionarse entre las selecciones más fuertes de Sudamérica.

Luis Díaz encabeza una plantilla que combina experiencia y talento. Junto al extremo aparecen James Rodríguez, Richard Ríos y Jhon Arias, futbolistas que buscarán iniciar el torneo con una victoria en el Estadio Azteca para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Con información de EFE.