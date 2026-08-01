Tláloc pega con todo en la CDMX: Fuertes lluvias y granizo afectan servicio de Cablebús y Metro

¿Cuáles fueron las afectaciones en la CDMX debido a las fuertes lluvias de este sábado 1 de agosto? (Cuartoscuro).

Tláloc ‘se ensañó’ con el norte y oriente de la Ciudad de México y es que este sábado 1 de agosto se presentaron fuertes lluvias con granizo, que afectaron vialidades como Río Churubusco, Insurgentes Norte, la vía López Portillo en el Estado de México, zonas como Lindavista y Deportivo 18 de Marzo, así como la colonia Agrícola Oriental.

"Atendimos un problema de inundación en el barrio Agrícola Oriental, en @IztacalcoAl Informamos que se drenó agua de lluvia de un área de 500 metros lineales", informaron los bomberos de la CDMX.

Incluso se suspendió el servicio en la Línea 1 del Cablebús, que va de Cuautepec a Indios Verdes. Al respecto, las autoridades capitalinas informaron a las 21:00 horas que la red de transporte ya opera con normalidad.

Las lluvias también afectaron la operación de la Línea 3 del Metro, que a las 22:00 horas informó que solo opera de La Raza a Universidad, ya que la zona de vías se inundó.

"Río Churubusco hace honor a su nombre… y este video solo es un tramo pequeño de las inundaciones sobre este eje vial“, compartió una cibernauta en la red social X.

Por lo tanto, no hay servicio de Metro en las estaciones de La Raza e Indios Verdes. Se informó que ya se trabaja en la zona para que el servicio opere de manera segura lo más pronto posible.

La Línea 5 del Metro también se vio afectada, luego de que un árbol cayó en la zona de vías. A las 22:40 horas se reporta que todas las estaciones ya operan con normalidad.

Otro sistema de transporte afectado fue el Metrobús, ya que la estación Goma de la Línea 2, a la altura de Iztacalco, tiene el acceso totalmente inundado.

El Metrobús no suspendió el servicio en niunguna de sus estaciones, pero sí se implementó la marcha de seguridad, lo que significa que se disminuyó su velocidad de operación.

¿Cuáles son las afectaciones por las fuertes lluvias HOY en CDMX?

Las alcaldías más afectadas debido a las fuertes lluvias son Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y en menor medida, Cuauhtémoc.

En la red social X, el jefe Vulcano informó que los bomberos rescataron a 40 personas que estaban atrapadas, debido a una fuerte inundación en un negocio en Iztapalapa.

Los Bomberos de la CDMX informaron que también atendieron la acumulación de agua por lluvia en un estacionamiento de un centro comercial en la misma alcaldía.

En la colonia Agrícola Oriental se reportó brote de aguas negras al interior de una vivienda, que derivó en un encharcamiento de 25 metros cuadrados en el patio.

Protección Civil de la CDMX también informó sobre la caída de un árbol de 15 metros en Eje 4 Norte, en la colonia Valle del Tepeyac. No hubo mayores afectaciones y la zona ya se acordonó con la ayuda de bomberos.

Debido a todas las afectaciones, el gobierno de la CDMX pusó en marcha el Operativo Tlaloque 2026.

“El personal operativo y los equipos de respuesta trabajan de forma coordinada para brindar apoyo a la población y atender los incidentes reportados”, detallaron en la red social X.

Las alertas naranja y amarilla se mantuvieron activas hasta las 21:00 horas debido a las fuertes lluvias y caída de granizo.