La ruta de Harry Styles en CDMX: Tacos, matcha y todos los lugares donde lo han visto

Harry Styles está en la CDMX para dar sus 6 conciertos en el Estadio GNP. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Porque no todo es trabajo, aunque Harry Styles está en la Ciudad de México para dar sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, el cantante aprovechó su estancia para ir a otros sitios, desde cafeterías hasta el Bosque de Chapultepec para realizar ejercicio.

Las imágenes y videos compartidos por fans en redes sociales muestran a Harry Styles en la CDMX mientras convive con personas que lo reconocieron durante sus paseos, aunque también han surgido llamados para respetar su privacidad mientras disfruta de la ciudad antes de subir al escenario.

Harry Styles se presenta en el Estadio GNP Seguros en la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

Los lugares que Harry Styles ha visitado en la CDMX

Uno de los primeros sitios donde fue visto el exintegrante de One Direction fue la Taquería Orinoco, una de las más populares de la Ciudad de México. El cantante llamó la atención de sus seguidores, quienes acudieron al establecimiento para intentar verlo o recrear su visita.

Otro de los lugares que visitó fue Café Hema, una cafetería ubicada en la colonia Roma. Harry Styles fue fotografiado mientras disfrutaba de un matcha latte y convivía brevemente con algunos fanáticos que lo reconocieron durante su recorrido por la zona.

Además, el cantante también fue captado mientras corría en el Bosque de Chapultepec. Más tarde, caminó por el mismo lugar mientras llevaba un café en la mano, una imagen que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores en redes sociales.

Además de visitar algunos de los establecimientos más populares de la colonia Roma, el artista fue visto en la avenida Álvaro Obregón con un atuendo casual. Sorprendió a sus fans al no estar acompañado de un equipo de seguridad. Durante su paseo, varios seguidores lo reconocieron y se acercaron para saludarlo.

El cantante respondió de manera amable, sonrió, intercambió algunas palabras y accedió a tomarse fotografías con algunos fans, aunque en redes sociales también hubo llamados para respetar su privacidad mientras disfruta de la Ciudad de México antes del inicio de sus conciertos.

Harries piden no buscar a Harry Styles para que ‘disfrute la ciudad’

El fandom de Harry Styles solicitó, a través de diferentes comunicados, el no seguir ni buscar al excantante de One Direction con el objetivo de no incomodarlo y dejarlo disfrutar de su estancia en la CDMX.

En caso de que algunos de los fans se lo encontraran, pidieran la foto de manera respetuosa y no difundieran su localización para evitar que más personas se acerquen a él.

Diversos grupos de fans de Harry Styles pidieron no salir a buscar al cantante durante su estancia en CDMX. (Foto: Captura)

Fechas y horarios de los conciertos de Harry Styles en CDMX

Los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros son 6, como parte de su gira Together, Together. Todos los espectáculos comienzan a las 21:00 horas, mientras que las puertas del recinto abren desde las 17:00 horas. Jorja Smith será la artista invitada y abrirá cada una de las presentaciones.

Las fechas confirmadas son: