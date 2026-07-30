Deuda pública de México sube de 50.4 a 51 % del PIB en primera mitad de 2026

La deuda pública neta de México llegó a 51 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en la primera mitad de 2026, por encima de 49.5 por ciento del mismo periodo del año pasado, y también mayor a 50.4 por ciento del periodo enero-marzo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este jueves 30 de julio.
La dependencia informó de una deuda neta total de 19.59 billones de pesos en los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
Esto es un incremento real del 11.7 por ciento frente a los 17.8 billones de pesos que Hacienda reportó en julio de 2025.
Édgar Amador, secretario de Hacienda, aseguró que México mantiene en materia de deuda “una posición fiscal sólida” y remarcó que este nivel se encuentra 1.6 por ciento por encima del previsto para el periodo, pero por debajo del promedio de las economías de América Latina.
Hacienda remarca: Deuda pública de México está en ‘niveles sostenibles’
Édgar Amador puntualizó que en el primer semestre el costo financiero disminuyó 4.8 por ciento real anual, “resultado de nuestra estrategia de manejo de activos con cuentas a favor de los mercados nacionales”.
Declaró que la deuda pública “se mantuvo a niveles sostenibles por el bajo nivel previsto con una estructura potente”.
El reporte también evidenció, para el primer semestre del año, un aumento interanual del 0.1 por ciento en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a más de 4.27 billones de pesos.
Hubo una caída de 0.1 por ciento en los ingresos no petroleros, en contraste con un aumento de 0.4 por ciento de la recaudación tributaria, y con un alza de 2.1 por ciento en las entradas petroleras.
El gasto neto presupuestario se elevó 2.1 por ciento frente al primer semestre de 2025 hasta los 4.85 billones de pesos. Las cifras se publican tras conocerse horas antes la estimación oportuna del PIB que arrojó un avance de 1.5 por ciento en el segundo trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).